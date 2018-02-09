İtalya, Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarını kınadı

İtalya, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesinde sivilleri hedef alan hava saldırılarını kınadı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi aracılığıyla Suriye rejiminin sivillere yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun, "Suriye'de gittikçe kötüleşen durumla ilgili en derin endişelerimi dile getirmek isterim. Rejimin savunmasız insanlara ve sivil ​altyapıya yönelik rastgele bombalamalarını kesinlikle kınıyorum." ifadelerine yer verildi.

İtalya'nın, Esed rejiminin başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine acil insani erişimi sağlamak için Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile çalıştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkent Şam'a sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Doğu Guta'da 400 bin sivil, Esed güçleri tarafından insafsız bir abluka altında tutuluyor. Son birkaç günde bölgede artan rastgele bombalamalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında ilan edilen gerginliği azaltma bölgeleri arasında yer alıyor. Bombalamaların haricinde, rejim güçlerinin yeni kimyasal silah kullanımı iddialarının yer aldığı endişe verici haberler de geliyor."