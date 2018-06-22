İtalya ile Fransa arasında sular durulmuyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "popülizm ve milliyetçiliğin cüzzam gibi yayıldığı ve komşu ülkelerin en büyük provokasyonlarda bulunduğu" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

İtalya ile Fransa arasında geçen hafta başlayan "sığınmacı tartışması", bugünkü açıklamaların ardından tekrar alevlenerek iki ülke arasındaki gerilimin artmasına sebep oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Quimper şehrinde yaptığı konuşmada son günlerde tartışma konusu olan sığınmacılara yönelik itirazlar ve bazı ülkelerin eleştirel yaklaşımlarına değindi.

İsim vermeden ABD ve İtalya hükümetlerini "korkularla oynamak ve insanları göçmenlerle korkutmakla" suçlayan Macron, "(Popülizm ve milliyetçilik hakkında) Görüyorsunuz her yerde bir cüzzam gibi çoğalıyor. Bir daha asla ortaya çıkmaz dediğimiz ülkelerde bile. Ve komşumuz olan ülkeler, daha beterini yapıyor, en büyük provokasyonda bulunuyorlar ve hiç kimse bundan rahatsızlık duymuyor." dedi.