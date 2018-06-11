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İtalya ile Malta arasında kaçak göçmen krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:10 | Son Güncelleme

İtalya, sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin kurtardığı 629 kaçak göçmenin bulunduğu geminin limanlarına gelmesine izin vermezken, Malta'dan geminin Valletta Limanı'na yanaşmasına izin verilmesini talep etti - Malta'nın bunu reddetmesi üzerine İtalya, gemiye limana gelme izni vermeden iki devriye teknesiyle yardım göndereceğini açıkladı ancak Avrupalı ülkeleri de kendilerini göç konusunda yalnız bırakmakla suçladı - Malta ise İtalya'yı "uluslararası kurallara karşı geldiği ve olaya dahil olan kişiler için tehlikeli bir durum oluşturduğu" gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin, dün Orta Akdeniz'de kurtardığı 629 kaçak göçmen, İtalya ile Malta arasında krize sebep oldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Roma'daki Başbakanlık Sarayı'nda 629 kaçak göçmenin bulunduğu Aquarius gemisinin durumunun ele alındığı toplantıda İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, göçmenlere ilişkin Maltalı mevkidaşıyla görüştüğünü belirtti.

Conte konuya ilişkin, "Bu akşam bizzat Malta Başbakanı Joseph Muscat'la görüştüm ve kendisine Aquarius'taki insanlara en azından insani yardım sağlanması gerektiğini söyledim. Muscat, durumu anlasa da insani yardımı garanti etmedi. Bu da Malta'nın, dolayısıyla da Avrupa'nın acil durumlarda sorumluluk alma ve müdahale etme konusunda 'müsait olmadığını' bir kez daha gösteriyor. Aquarius'taki insanların yardıma ihtiyacı olabileceği için bölgeye gitmek üzere doktorların da bulunduğu iki devriye teknesi ayarladık." dedi.

İtalya'nın göç krizi konusunda "tamamen yalnız bırakıldığını" dile getiren Conte, göç akışlarının en başta kalkışın önlenmesi olmak üzere ortak şekilde yönetilmesi ve Dublin Sözleşmesi'nin ise "radikal şekilde değişmesi gerektiğini" vurguladı.

Öte yandan Maltalı yetkililere gün içerisinde "Aquarius'un Valletta'ya gelmesine izin verilmesini" talep eden bir mektup yazan İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugünden itibaren İtalya, insan kaçakçılığına ve yasa dışı göç işine hayır demeye başlıyor. Amacım hem Afrika'nın hem de İtalya'nın çocuklarına barış dolu bir hayat sağlamak." ifadelerini kullandı.

Malta'nın insan hayatının korunması ve ülkeler arası iş birliği söz konusu olduğunda "başka tarafa bakmaya devam edemeyeceğini" belirten Salvini, Akdeniz'in ona kıyısı olan bütün ülkelerin denizi olduğunu ve İtalya'nın göç konusunda "yalnız bırakılmaya devam edilemeyeceğini" bildirdi.

- "İtalya, uluslararası kurallara karşı geliyor"

Malta hükümeti ise konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, kendilerinin kurtarma operasyonunu koordine eden yetkili birim olmadıklarının altını çizdi.

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Malta Başbakanı Joseph Muscat, İtalyan mevkidaşı Conte'yle telefonda görüştüğünü kaydetti. Muscat, İtalya'yı şu sözlerle eleştirdi:

"Malta uluslararası yükümlülüklerine tam bağlılık içindedir ve gemiyi limanlarına almayacaktır. Mümkün olan yerlerde bireysel ve insani krizlerde tıbbi tahliyeyi sağlamaya devam edeceğiz. İtalyan yetkililerin açık denizde Acquarius'a verdiği talimatlarla ilgili endişe duyuyoruz. Açıkça uluslararası kurallara karşı geliyor ve olaya dahil olan kişiler için tehlikeli bir durum oluşturma riskini ortaya koyuyorlar."

- UNHCR'den hızlı çözüm çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İtalya birimi ise, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda taraflara "hızlı çözüm" çağrısında bulundu. UNHCR İtalya paylaşımında, "Olayda dahli bulunan ülke ve aktörlerin Aquarius'taki göçmen ve sığınmacıların güvenli ve hızlı şekilde karaya çıkabilmeleri için hızlı bir çözüm bulmaları gerekmektedir. Operasyonların yavaşlaması, acil yardıma ihtiyaç duyan yüzlerce insanın hayatını riske sokmaktadır." ifadelerine yer verdi.

- "Politikanın insan hayatına üstün gelmesinden korkuyoruz"

Acquarius'ta göçmenlerle birlikte personeli bulunan uluslararası tıbbi insani yardım kuruluşu Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) da Twitter hesabı üzerinden, "MSF, bir kez daha Avrupa ülkelerinin politikalarının insan hayatına üstün geleceğinden korkmaktadır. Öncelik, gemideki insanların güvenlik ve esenliği olmalıdır." açıklamasında bulundu.

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee, gece boyunca Orta Akdeniz'de yürütülen operasyonlarda 629 kaçak göçmenin kurtarıldığını, bunların 123'ünün refakatsiz çocuk, 11'inin çocuk ve 7'sinin hamile kadın olduğunu bildirmişti. İtalya, göçmenlerin bulunduğu geminin limanlarına gelmesine izin vermezken, Malta'dan geminin Valletta Limanı'na yanaşmasına izin verilmesini talep etmişti.

Malta önceki gün, 126 göçmeni taşıyan "Seefuchs" isimli bir sivil toplum kuruluşu gemisinin limana gelmesine de izin vermemişti. Daha sonra İtalyan Sahil Güvenlik Komutanlığının olaya müdahale etmesiyle gemi, İtalya'nın güneyindeki Pozzallo Limanı'na yanaşmıştı.

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