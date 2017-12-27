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İtalya Kupası'nda ilk yarı finalist Lazio

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 02:03 | Son Güncelleme 28 dakika önce

- Fiorentina'yı tek golle geçen Lazio, adını son dörde yazdırdı

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek final maçında Lazio, Fiorentina'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Kupada tek maçlı eleme sistemine göre oynanan çeyrek final müsabakalarının ilkinde Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda Fiorentina'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, henüz 6. dakikada Bosna Hersekli oyuncusu Senad Lulic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısının kalan bölümünde ve ikinci yarısında başka gol olmayınca Lazio, Fiorentina'yı tek golle yenerek kupada yarı finale yükselen taraf oldu.

Bu sonuçla Lazio, son 6 yılda 4. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Başkent ekibi, 2016-2017 ve 2014-2015 sezonlarında finalde Juventus'a kaybetmişti. Mavi-beyazlılar, 2012-2013 sezonunda ezeli rakibi Roma'yı yenerek kupayı en son 5 yıl önce kazanmıştı.

Kupada yarı finale yükselecek diğer 3 ekipten ilki bugün belli olacak. Milano derbisine sahne olacak bu maçta Milan, Inter'i konuk edecek. 2 Ocak'taki müsabakada ise Napoli, Atalanta'yı ağırlayacak. 3 Ocak'taki son çeyrek final maçında Juventus, Torino derbisinde ezeli rakibi Torino ile mücadele edecek.

(AA)

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