İtalya limanlarını uluslararası misyon gemilerine kapatabilir

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın limanlarını göçmen taşıyan uluslararası misyonlara da kapatma isteğine ilişkin, "EUNAVFORMED (AB'nin Akdeniz Görev Gücü) yürürlükte olduğu sürece, (misyona açık olan) tek seçenek İtalyan limanları. Ama amacımız görevin angajman kurallarını değiştirmek." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin ortaklarından sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Di Maio, dün gündeme gelen İtalyan limanlarının göçmen taşıyan uluslararası misyon gemilerine de kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Di Maio, hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sivil toplum kuruluşlarının ardından uluslararası misyonların da İtalya'ya göçmen getirmesini engellemek için adım atacakları şeklindeki açıklamasına ilişkin, "EUNAVFORMED (AB'nin Akdeniz Görev Gücü) yürürlükte olduğu sürece, tek seçenek İtalyan limanları. Ama amacımız görevin angajman kurallarını değiştirmek." değerlendirmesinde bulundu.