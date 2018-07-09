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İtalya limanlarını uluslararası misyon gemilerine kapatabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Luigi Di Maio: - "(AB'nin Akdeniz Görev Gücü) EUNAVFORMED yürürlükte olduğu sürece, tek seçenek İtalyan limanları. Ama amacımız görevin angajman kurallarını değiştirmek" - "(Bütçe konusunda) esnekliğe ihtiyaç varsa, bunu limanlarımızın açılması karşılığında takas etmeyeceğiz. Aksine, bunu tıpkı diğer Avrupa ülkelerinin olduğu gibi İtalya'nın da hakkı olduğu için talep edeceğiz"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın limanlarını göçmen taşıyan uluslararası misyonlara da kapatma isteğine ilişkin, "EUNAVFORMED (AB'nin Akdeniz Görev Gücü) yürürlükte olduğu sürece, (misyona açık olan) tek seçenek İtalyan limanları. Ama amacımız görevin angajman kurallarını değiştirmek." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin ortaklarından sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Di Maio, dün gündeme gelen İtalyan limanlarının göçmen taşıyan uluslararası misyon gemilerine de kapatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Di Maio, hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin sivil toplum kuruluşlarının ardından uluslararası misyonların da İtalya'ya göçmen getirmesini engellemek için adım atacakları şeklindeki açıklamasına ilişkin, "EUNAVFORMED (AB'nin Akdeniz Görev Gücü) yürürlükte olduğu sürece, tek seçenek İtalyan limanları. Ama amacımız görevin angajman kurallarını değiştirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl, AB Sınır Güvenliği Ajansı FRONTEX'in kendisine "önceki sol görüşlü Matteo Renzi hükümetinin göçmenlerin 80 avroluk bonusun harcanması noktasında esneklik sağlanması karşılığında İtalya'ya getirilmesine izin verdiğini" aktardığını hatırlatan Di Maio, yeni hükümetin limanlarını açmadan esneklik talebinde bulunacağını kaydetti.

- "Limanlarımızı bütçe esnekliğiyle takas etmeyeceğiz"

Avrupa düzeyinde artık "melodinin" değişmesi gerektiğinin altını çizen Di Maio, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu gemiler, göçmenleri bütün limanlara getirmeli. (Bütçe konusunda) esnekliğe ihtiyaç varsa, bunu limanlarımızın açılması karşılığında takas etmeyeceğiz. Aksine, bunu tıpkı diğer Avrupa ülkelerinin olduğu gibi İtalya'nın da hakkı olduğu için talep edeceğiz. Almanya da göç konusundaki politikasını değiştirmeye başlıyor, bu sorun artık Avrupa'nın kalbine kadar ulaştı. Bu hem göç hem de kemer sıkma politikası için geçerli. Avrupa Birliği'nde her şeyin iyi gittiğini söyleyen çok az kişi kaldı."

- Limanların uluslararası misyonlara kapatılması talebi

İrlanda donanmasına ait bir gemi kurtardığı 106 sığınmacıyı haftasonu İtalya'nın güneyindeki Messina kentine getirmişti.

Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini de dün, sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avusturya'nın Innsbruck kentinde perşembe günü yapılacak Avrupa Birliği (AB) İçişleri Bakanları toplantısında "uluslararası misyonların İtalyan limanlarına gelmesini engellemeye yönelik talebi gündeme getireceğini" belirtmişti.

Salvini, "Ne yazık ki, son 5 yıldır iktidarda bulunan İtalyan hükümetleri, tüm bu gemilerin göçmenleri İtalya'ya getirmesine izin veren anlaşmalara imza attı." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya Savunma Bakanlığından bir kaynak ise bu kararın Salvini'nin yetki alanında olmadığını açıklamıştı.

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