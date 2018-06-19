İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, dün açıkladığı ülkedeki Roman nüfusuna yönelik sayım yapma planından geri adım atmayacağını bildirdi.

Hükümet ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin de lideri olan Salvini, Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Salvini, paylaşımında, "Romanların sayımı ve (onlar için) harcanan kamu parasının kontrolü. Bunu solcular teklif edince iyi, ama ben teklif edersem ırkçılık oluyor. Vazgeçmiyorum ve devam ediyorum. Önce İtalyanlar ve onların güvenliği." ifadelerini kullandı.

Yaptığı bir diğer paylaşımda ise ülkenin kuzeyindeki Torino kentinde bulunan Carmagnola'da Sinti topluluğuna ait bir evin yıkıldığını duyuran Salvini, "Bu sabah, Lig'in yönettiği Carmagnola'da yetkisiz bir Sinti kampında bulunan illegal bir ev yıkıldı. Konuşmadan eyleme geçiyoruz. Önce İtalyanlar gelir." ifadesini kullandı.

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Bu arada Salvini'nin Roman halkına yönelik sayım planı, özellikle sol görüşlü kesim ile Roman halkını savunan derneklerin büyük tepkisini çekti.