İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, dün açıkladığı ülkedeki Roman nüfusuna yönelik sayım yapma planından geri adım atmayacağını bildirdi.
Hükümet ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin de lideri olan Salvini, Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
Salvini, paylaşımında, "Romanların sayımı ve (onlar için) harcanan kamu parasının kontrolü. Bunu solcular teklif edince iyi, ama ben teklif edersem ırkçılık oluyor. Vazgeçmiyorum ve devam ediyorum. Önce İtalyanlar ve onların güvenliği." ifadelerini kullandı.
Yaptığı bir diğer paylaşımda ise ülkenin kuzeyindeki Torino kentinde bulunan Carmagnola'da Sinti topluluğuna ait bir evin yıkıldığını duyuran Salvini, "Bu sabah, Lig'in yönettiği Carmagnola'da yetkisiz bir Sinti kampında bulunan illegal bir ev yıkıldı. Konuşmadan eyleme geçiyoruz. Önce İtalyanlar gelir." ifadesini kullandı.
- Salvini'ye "ırkçı nefreti teşvik" suçundan ihbar
Bu arada Salvini'nin Roman halkına yönelik sayım planı, özellikle sol görüşlü kesim ile Roman halkını savunan derneklerin büyük tepkisini çekti.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, sol görüşlü Özgür ve Eşit (LeU) partisine mensup Temsilciler Meclisi üyesi Roberto Speranza, İçişleri Bakanı Salvini'yi "ırkçı nefreti teşvik etmek" suçundan ihbar ettiğini dile getirdi.
Speranza, "Yeter artık, bugün Salvini hala Roman halkına yönelik sayım fikrinde ısrar ediyor. Artık kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bu yüzden Bakanı ihbar etmeye karar verdim." diye konuştu.
- Romanların sayımı planına tepkiler büyük
Salvini dün, ülkedeki Roman nüfusunu tespit ederek İtalya'da yasa dışı bulunanları sınır dışı edeceklerini duyurmuştu.
Roman ve Sinti halklarının haklarını savunan 21 Temmuz Derneği, Salvini'nin planını "illegal" olarak nitelerken, muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti (PD) ise "iğrenç" şeklinde tanımlamıştı.
PD mensubu ve eski İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ise, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün sığınmacılar, bugün Romanlar, yarın da herkese silah verilir. Kötü olmak ne kadar da yorucu." ifadelerine yer vermişti.
Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üye Pierre Moscovici ise Salvini'ye "hukukun üstünlüğüne saygı duyması" çağrısında bulunmuştu.
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