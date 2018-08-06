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İtalya Savunma Bakanı Trenta Lübnan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 22:53 | Son Güncelleme

İtalyan Bakan Elisabetta Trenta, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Saad Hariri ile görüştü

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesini ziyaret eden İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile bir araya geldi.

Lübnan Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Berri, aralarında İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano'nun da bulunduğu bir askeri heyetin başında başkent Beyrut'a gelen Bakan Trenta'yı makamında kabul etti.

Görüşme sırasında Lübnan-İtalya arasındaki güçlü ve tarihi ilişkilere işaret eden Berri, ülkesinin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ndeki (UNIFIL) İtalya'nın aktif rolünden övgüyle söz ederek, İtalyan General Stefano Del Col'un UNIFIL komutanlığına atanmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Trenta da iki ülke arasındaki iyi ilişkilere değinerek İtalyan'ın, her zaman Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

-Trenta, Başbakan Hariri ile de görüştü

İtalyan Bakan, Meclis Başkanı Berri'nin ardından Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile de bir araya geldi. Görüşmede, Lübnan ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

İtalya'nın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Trenta'nın iki günlük resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Beyrut'a geldiği belirtildi. UNIFIL Komutanı General Michael Beary'nin yerine atanan İtalyan General Del Col'un, yarın İtalya Savunma Bakanı Trenta'nın katılımıyla başkent Beyrut'ta gerçekleştirilecek törenle görevine başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Savunma Bakanı Lübnan Nebih Berri

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