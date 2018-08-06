İtalya Savunma Bakanı Trenta Lübnan'da

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ülkesini ziyaret eden İtalya Savunma Bakanı Elisabetta Trenta ile bir araya geldi.
Lübnan Meclis Başkanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Berri, aralarında İtalya Genelkurmay Başkanı Claudio Graziano'nun da bulunduğu bir askeri heyetin başında başkent Beyrut'a gelen Bakan Trenta'yı makamında kabul etti.
Görüşme sırasında Lübnan-İtalya arasındaki güçlü ve tarihi ilişkilere işaret eden Berri, ülkesinin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ndeki (UNIFIL) İtalya'nın aktif rolünden övgüyle söz ederek, İtalyan General Stefano Del Col'un UNIFIL komutanlığına atanmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Trenta da iki ülke arasındaki iyi ilişkilere değinerek İtalyan'ın, her zaman Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.
-Trenta, Başbakan Hariri ile de görüştü
İtalyan Bakan, Meclis Başkanı Berri'nin ardından Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile de bir araya geldi. Görüşmede, Lübnan ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
İtalya'nın Beyrut Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Trenta'nın iki günlük resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Beyrut'a geldiği belirtildi. UNIFIL Komutanı General Michael Beary'nin yerine atanan İtalyan General Del Col'un, yarın İtalya Savunma Bakanı Trenta'nın katılımıyla başkent Beyrut'ta gerçekleştirilecek törenle görevine başlaması bekleniyor.
7 Ağustos İstanbul'da su kesintisi! İSKİ açıklama yaptı, 20 ilçede sular ne zaman gelecek
Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz
YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi
Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde patlama: Yaralılar var
ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)
CHP'de 'Kurultay yok' kararından sonra muhaliflerden ilk açıklama
CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum