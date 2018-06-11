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İtalya ve Malta'nın sığınmacı taşıyan gemiye izin vermemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 19:04 | Son Güncelleme

IFRC Genel Başkanı Francesco Rocca, limanlarını sığınmacılara kapatan İtalya'ya tepki gösterdi - Rocca: - "İnsanların hayatını tehlikeye atan herhangi bir siyasi karar kabul edilemez"

CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Başkanı Francesco Rocca, 600'dan fazla sığınmacıyı taşıyan geminin limanlarına yanaşmasına izin vermeyen İtalya'ya tepki gösterdi.

Rocca, yaptığı yazılı açıklamada, insanların hayatını tehlikeye atan herhangi bir siyasi kararın kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Geçen hafta sonu Libya açıklarında 600'den fazla sığınmacının kurtarıldığını anımsatan Rocca, İtalya'nın limanlarını kapatması nedeniyle sığınmacıların Akdeniz'de Acquarius gemisinde mahsur kaldığını vurguladı.

"Bu kişilerin kaderi ve İtalyan limanlarının sığınmacılara kapatılması hususundan derin endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Rocca, Akdeniz'de kurtarılan yüzlerce sığınmacının da benzer kaderi paylaşacağı uyarısında bulundu.

- "İspanya Acquarius'u kabul edecek"

Rocca, hareket halindeki sığınmacıların güvenliğini sağlamak ve haysiyetlerini korumak için tüm ülkelerin sorumluluk duygusuyla hareket etmesi ve Akdeniz'deki sığınmacı sorununa kalıcı çözüm getirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "İspanya'nın Aquarius gemisini kabul edeceği şeklindeki son dakika haberlerini memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, göçmenlerin bulunduğu Acquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermezken, Malta'dan "en yakın ve güvenli liman" olduğu gerekçesiyle geminin Valletta Limanı'na girişine izin vermesini istemişti.

Malta’nın bunu reddetmesi ve tarafların birbirlerini eleştirmeleri iki ülke arasında krize sebep olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Francesco Rocca IFRC

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