İtalya'da 16. Avrupa Filistinliler Konferansı

MİLANO (AA) - İtalya'nın Milano kentinde 16. Avrupa Filistinliler Konferansı düzenlendi. Konferansa Avrupa'nın dört bir yanından gelen Filistinlilerin yanı sıra Türkiye, İtalya, Tunus, Ürdün, Fas ve Cezayir’den diplomatik ve siyasi temsilciler ile Lübnan ve Brezilya'dan meslek ve ticari kuruluş temsilcileri katıldı. Konferansta Türkiye'yi, Milano Başkonsolos Vekili Gamze Algün temsil etti. Konferansın açılışında konuşan Filistin'e Geri Dönüş Merkezi Başkanı Majed Al-Zeer, bu konferansla Filistinlilerin geri dönüş hakkını talep ettiklerini belirtti. Al-Zeer, Avrupalı Filistinliler olarak haklarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Yasal, ahlaki ve siyasi olarak Filistin'deki haklarımızı istiyoruz, özellikle de geri dönüş hakkımızı. Biz Filistinliyiz, iki kimliğimiz var Avrupalı ve Filistinli. Filistin'deki kardeşlerimize de şunu söylemek istiyoruz ki biz bir halkız, bir milletiz. Filistinliler arasındaki her türlü ihtilafa karşıyız." dedi. Avrupa'nın dört bir yanından gerçekleştirdikleri uzun yolculukların ardından Milano'da toplandıklarını bildiren Al-Zeer, "Bugün Filistin'in günü, bugün büyük felakete (Nekbe) karşı Filistin'in kutlaması var. Bugün hem acı hem de umut bir arada." diye konuştu

- "Filistin davası insani bir mesele" İtalya'daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Muhammed Hannoun ise Filistin'in sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların davası olduğunu belirterek, "Bunu bugün buradaki çeşitli Müslüman kuruluşların varlığıyla görebiliyoruz. Sadece İslam toplumları da değil, siyonizme karşı savaşan Yahudi ve Hristiyan topluluklarının temsilcileri de var. Bu da siyonizme karşı savaştığımız, antisemitik olmadığımız mesajını çok güçlü bir şekilde vurguluyor. Farklı çevrelerden insanları bir araya getiren bu etkinlik gösteriyor ki Filistin davası her zaman insani bir mesele olmuştur." ifadelerini kullandı. Hannoun, İsrail'in kuruluş yıl dönümü ve Filistinlilerin "Büyük Felaket" adını verdikleri "Nekbe"nin 70. yılında yapılan konferansın, dünyaya Filistinlilerin 70 yıl sonra dahi hakları için savaşmaya devam ettiğini gösterdiğini vurgulayarak, "Filistin meselesi, her zaman kalbimizde olacaktır. Nesiller boyunca bunun için savaşmaya devam edeceğiz, unutmayacağız." şeklinde konuştu.

- Faaliyete geçme çağrısı İsrail'in Filistin'i işgal etmeye ve uluslararası hukuk ile Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal etmeye devam ettiği halde uluslararası toplumun sessiz kaldığına dikkati çeken Hannoun, "Bütün Avrupa gençliğine, hükümetlerine, devlet kuruluşlarına Filistinlilerin her gün maruz kaldığı bu vahşete, siyonist kolonileşmeye son verecek net bir pozisyon almaları ve faaliyete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz. Ayrıca, insani yardım organizasyonlarından bize Filistin'deki acil durum için yardım etmelerini istiyoruz." dedi. - "Bugün, Balfour Deklarasyonu'nun ilan edildiği günden çok farklı" Ürdün Ulusal Reform Koalisyonu Milletvekili Dr. Dima Tahboub da konferansla, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu ve Filistinlilerin geri dönüş hakkını vurgulayan çok güçlü bir siyasi mesaj verildiğini söyledi. Arap ülkelerinin "istediğinde bir şeyleri değiştirme potansiyeline sahip olduklarını" belirten Tahboub, "Bugünkü durum, Balfour Deklarasyonu'nun ilan edildiği günden çok farklı. Bugün 128 ülke, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını reddediyor ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu destekliyor. Bu uluslararası atmosferde, toplumda bir değişiklik olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.