İtalya’da 16.Avrupa Filistinliler Konferansı

MİLANO (AA) - İtalya’nın Milano kentinde Avrupa’nın dört bir yanından gelen Filistinlilerin katılımıyla düzenlenen 16. Avrupa Filistinliler Konferansı’nın kapanış bildirisinde, "Filistinliler evlerine, Filistin’e geri dönmeyi istiyorlar. Bu hak, müzakereye açık değil. Bu kişisel bir hak, silinemez ve değiştirilemez." ifadelerine yer verildi.

Konferansın kapanış bildirisini İtalya’daki Filistinli Kadınlar Topluluğu Başkanı İman Abouscima okudu.

İsrail'in kurulduğu ve "Büyük Felaket" adı verilen "Nekbe”nin üzerinden geçen 70 yıldır Filistinlilerin acı çekmeye devam ettiğinin belirtildiği bildiride, “Filistinliler evlerine, Filistin’e geri dönmeyi istiyorlar. Bu hak, müzakereye açık değil. Bu kişisel bir hak, silinemez ve değiştirilemez. Bunun için uluslararası hukuk çerçevesinde mücadele etmeye devam edeceğiz, ne kadar zaman alırsa alsın.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bildiride, "Filistinlilere yönelik en uzun süreli ve büyük insanlık suçunun işlendiği" belirtilerek, Filistinlilerin kendi ülkelerinden çıkarılmaya çalışıldığı vurgulandı.