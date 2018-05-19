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İtalya'da 19 Mayıs resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 02:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli: "19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün topraklarımızı düşman işgalinden kurtarışının ilk adımını attığı gün olması sebebiyle çok önemli bir tarih. Bütün mücadelenin de filizlendiği nokta" - "Bu etkinlik, geçmişte yapılan fedakarlıkları hatırlamak ve gençlerimizin de kendi ortamlarında Türkiye'yle ilgili konularda daha bilinçli yaklaşmalarını sağlamak bakımından önemli"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ilişkin, "19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün topraklarımızı düşman işgalinden kurtarışının ilk adımını attığı gün olması sebebiyle çok önemli bir tarih. Bütün mücadelenin de filizlendiği nokta." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Esenli, 19 Mayıs dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma'da çeşitli üniversitelerde Avrupa Birliği (AB) öğrenci değişim programı Erasmus'un yanı sıra lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren Türk öğrencilere resepsiyon verdi.

Burada konuşan Esenli, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Esenli, "19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün topraklarımızı düşman işgalinden kurtarışının ilk adımını attığı gün olması sebebiyle çok önemli bir tarih. Bütün mücadelenin de filizlendiği nokta. Samsun'dan başlayan bu süreç biliyorsunuz ki Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam ediyor. Bunun sonrasında da müthiş, insanüstü bir mücadele veriliyor, bizi 30 Ağustos'a götüren süreç yaşanıyor ve Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla tamamlıyoruz." dedi.

Atatürk'ün iki önemli gün, 23 Nisan ve 19 Mayıs'ı "geleceğin karar alıcıları" olmaları sebebiyle çocuk ve gençlere emanet ettiğini hatırlatan Esenli, öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra edindikleri bilgi ve birikimleri Türkiye'ye taşımalarını arzu ettiklerini vurguladı.

Büyükelçi Esenli, öğrencilerin kendi çevrelerinde Türkiye'yi anlatmak için gösterdiği çabalara, istedikleri takdirde güncel gelişmeler konusunda yapacakları bilgilendirmelerle destek olabileceklerini anlattı. Esenli, böylece öğrencilerin de Türkiye konusunda çevrelerini aydınlatabileceğini söyledi.

Yurt dışında eğitim gören öğrencilerin aslında birer "fahri diplomat" olduğunu kaydeden Esenli, öğrencilere bu konudaki çabalarında ve sınavlarında başarılar diledi.

Konuşmasının ardından AA muhabirine kısa bir değerlendirmede bulunan Murat Salim Esenli, şunları kaydetti:

"Bu etkinlik, geçmişte yapılan fedakarlıkları hatırlamak ve gençlerimizin de kendi ortamlarında Türkiye'yle ilgili konularda daha bilinçli yaklaşmalarını sağlamak bakımından önemli. Öğrenciler bir araya geldiklerinde, aradaki dayanışma, iletişim artıyor. Belki bu dostluklar ileride perçinlenecek ve iş hayatlarında onlara büyük avantajlar sağlayacak. Bir de bu sayede öğrencilerimizin herhangi bir sıkıntısı, derdi, beklentisi varsa, ilk ağızdan duyabiliyoruz. Hem de sınavlardan önce öğrencilere moral takviyesi oluyor."

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükelçi Esenli konuşmasını yaptı. Daha sonra konuklara iftar verildi.

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