HABER

"İtalya'da 2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:04 | Son Güncelleme

Çocuk Hakları Derneği Telefono Azzurro'nun açıklamasından: - "2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı. Mağdur olan her 10 çocuktan 4'ü 10 yaşın altında"

İtalya'da geçen yıl her 72 satte bir çocuğun cinsel istismara uğradığı bildirildi.

Çocuk Hakları Derneği Telefono Azzurro'dan, "5 Mayıs: Pedofili ve Çocuk Pornografisine Karşı Ulusal Gün" dolayısıyla yapılan açıklamada, "2017'de her 72 saatte bir çocuk cinsel istismara uğradı. Mağdur olan her 10 çocuktan 4'ü 10 yaşın altında." ifadelerine yer verdi.

Mağdurların yüzde 71,7'sinin kız çocuklarından oluştuğu belirtilen açıklamada, "Kız çocukları, daha fazla cinsel istismara maruz kalıyor. Ayrıca her 3 kurbandan biri korku, utanç veya suçluluk duyduğu için susuyor. Çoğu da olayın üzerinden 20-30 yıl geçtikten sonra sonra bildiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

İnternetteki istismar tehdidinin de giderek büyüdüğüne işaret edilen açıklamada "sanal ortamın sapıklara kimliğini saklama veya başka bir kimlik uydurma imkanı tanıdığı, böylece çocuk ve ergenlerin kandırılmasına müsait ortam hazırladığı" uyarısında bulunuldu.

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajErdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
İnce, doğum gününde düğmeye basıyorİnce, doğum gününde düğmeye basıyor
Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan ettiTüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Çocuk İtalya PEDOFİLİ Telefono Azzurro

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.