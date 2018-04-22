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İtalya’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli: - "Ülkemizin koyduğu 2023 hedefleri ve sonrası için şu anda çocuk olarak nitelendirdiğimiz bu genç neslin bu yeniliklere adapte olması, bunları bilerek büyümesi ve bildiklerinin üzerine inovasyonla bir şeyler koyarak devam etmesi lazım" - "Ailelerin büyük bölümü Türkiye'den uzaktalar, çocukların büyük bölümü Türkiye'den uzakta büyüyorlar. Onun için Türk değerlerini de bu vesileyle onlara hatırlatma fırsatı buluyoruz"

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, "Bugünkü dünyada teknolojinin ne kadar ilerlediğini düşünürsek hakikaten eğitimin önemi yadsınamaz. Ülkemizin koyduğu 2023 hedefleri ve sonrası için şu anda çocuk olarak nitelendirdiğimiz bu genç neslin bu yeniliklere adapte olması, bunları bilerek büyümesi ve bildiklerinin üzerine inovasyonla bir şeyler koyarak devam etmesi lazım." dedi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türk ailelerin çocuklarıyla katıldığı etkinlikle kutlandı. Çocuklar kutlamaya, Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerindeki kıyafetleriyle geldi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, Büyükelçi Esenli bir konuşma yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiğini belirten Esenli, "geleceğin büyükleri ve karar alıcıları" olacak çocukların Türkiye'yi temsil edeceklerinden dolayı son derece önem taşıdıklarını vurguladı.

23 Nisan'ın dünyadaki ilk resmi çocuk bayramı olduğunun altını çizen Esenli, bu durumun Atatürk'ün ileri görüşlülüğünün göstergesi olduğunu dile getirdi. Esenli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada tabii çok önemli de bir görev düşüyor gençlere, yani geleceğin büyüklerine. Onlar, hem bizim geleceğimizin garantisi hem geleceğin büyükleri olacakları için önemli. Bir de Atatürk'ün özellikle vurguladığı üçüncü bir boyut var, eğitim, yani gençlerimizin iyi eğitim görmesi. Bugünkü dünyada teknolojinin ne kadar ilerlediğini düşünürsek hakikaten eğitimin önemi yadsınamaz. Ülkemizin koyduğu 2023 hedefleri ve sonrası için şu anda çocuk olarak nitelendirdiğimiz bu genç neslin bu yeniliklere adapte olması, bunları bilerek büyümesi ve bildiklerinin üzerine inovasyonla bir şeyler koyarak devam etmesi lazım."

Düzenlenen etkinliğin önemine değinen Esenli, "Ailelerin büyük bölümü Türkiye'den uzaktalar, çocukların büyük bölümü Türkiye'den uzakta büyüyorlar. Onun için Türk değerlerini de bu vesileyle onlara hatırlatma fırsatı buluyoruz çünkü bu hatırlatma yapılmadığı zaman çocuklar, bulundukları kültürün ağırlığıyla büyüyorlar ve Türkiye'ye yabancılaşabiliyorlar ama bizim arzumuz, gençlerimizin hiçbir şekilde Türkiye'ye yabancılaşmaması, Türkiye'nin değerlerini genç yaşta alıp benimsemeleri, korumaları ve bir sonraki nesle aynı şekilde aktarmaları."

Çocukların gelecekte büyük başarılara imza atması temennisinde bulunan Esenli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Daha sonra etkinlik, Büyükelçiliğin bahçesinde çocuklara yönelik oyunlarla devam etti. Halat çekme ve futbol gibi oyunlar oynayan çocuklar daha sonra hep birlikte keklerin üzerini Türk bayrağı, nazar boncuğu gibi çeşitli motiflerle süsledi. Etkinlik, konuklara sunulan ikramın ardından sona erdi.

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