"İtalya'da 800 bin çocuğun sağlığı alkol yüzünden risk altında"

İtalya Sağlık Bakanlığı, alkol tüketiminin vatandaşların sağlığı üzerinde oluşturduğu tehlikelere ilişkin yayımladığı raporda, 800 bini çocuk 8,6 milyon kişinin sağlığının alkol tüketimi nedeniyle risk altında olduğu uyarısında bulundu.

Alkol tüketiminin sağlık risklerine ilişkin 2015-2016 yıllarına dair verilerin baz alındığı bakanlık raporu yayımlandı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre, 2016'da 11 yaşından büyüklerin yüzde 64,7'sinin en az bir alkollü içecek tükettiğinin bilgisinin paylaşıldığı raporda, bunun 35 milyon 171 bin kişiye tekabül ettiği belirtildi.

Bunların yüzde 21,4'ünün alkolü günlük olarak tükettiği ifade edilen raporda, "ara sıra" tüketenlerin yüzde 43,3, yemek haricinde alkol tüketenlerin yüzde 29,2 olduğu kaydedildi.

Alkollü içeceklerin yemek haricinde tek başına tüketiminin giderek arttığına işaret edilen raporda, bunun da hastalık ve bağlantılı sağlık sorunları için daha da tehlikeli bir durum oluşturduğu belirtildi.

Raporda, şunlar kaydedildi: