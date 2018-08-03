İtalya’da anti-faşizm kanununun kaldırılması çağrısı tartışma başlattı

Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti (PD) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Irkçı kanunlardan 80 yıl sonra, sürekli olarak neo-faşizme göz kırpmaktansa ayrımcılıkla mücadele etmek iyi olurdu.” ifadelerini kullandı.

Fontana’nın bu açıklaması ülke genelinde tepkilere neden oldu.

Fontana, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, “Son birkaç yıldır küreselciler tarafından anti-İtalyan ırkçılıklarını, anti-faşizm gibi göstermek için kullanılan Mancino Kanunu’nu kaldıralım.” ifadelerini kullandı.

PD Başkanı Matteo Orfini ise kanunun kaldırılması teklifiyle ilgili, “Çünkü faşistler ve ırkçılar bundan hoşlanır.” değerlendirmesinde bulunurken, PD’nin Senatörlerinden Edoardo Patriarca da partisinin Mancino kanununu sonuna kadar savunacaklarını belirtti.

- Fontana’ya istifa çağrısı

Sol görüşlü Özgür ve Eşit (LeU) partisi ve İtalya Ulusal Partizan Birliği (ANPI), Bakan Fontana’ya istifaya davet etti.

ANPI Başkanı Carla Nespolo, Fontana’nın açıklamaları ile anayasayı ihlal ettiğini savundu.

- Hükümet ikiye bölündü

Lig ve M5s’nin oluşturduğu koalisyon hükümetinden ise konuyla ilgili farklı açıklamalar geldi.

Aşırı sağcı Lig’in lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Fontana’yla aynı fikirde olduğunu söylerken M5S’nin lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio ise kanunun yerinde kalması gerektiğini dile getirdi.

Salvini, “Bana Mancino kanununun kaldırılması için bir yasa hazırlayacak mıyız veya imza toplayacak mıyız diye sorarsanız hayır derim. Bu bir fikir, ama kesinlikle hükümetin veya Lig’in önceliği değil. Ama Fontana’nın teklifine katılıyorum. Fikirlere karşı fikirler ortaya koyarsınız, kelepçe takmazsınız.” ifadesini kullandı.