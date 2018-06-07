İtalya'da arkeoloji dergisi Archeo'nun Türkiye özel sayısı tanıtıldı

İtalya’nın başkenti Roma'da aylık arkeoloji dergisi Archeo'nun Türkiye monografisi özel sayısının tanıtımı yapıldı.
Capitolini Müzesi'nde yapılan tanıtım toplantısına, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun, Archeo Dergi Müdürü Andreas M. Steiner ve Archeo'nun Bilimsel Komite Üyesi Prof. Massimo Vidale katıldı.
Burada konuşan Büyükelçi Esenli, "Bildiğiniz gibi Anadolu, yüzyıllardır farklı medeniyetlerin beşiği olmuştur. Bu sebeple de Türkiye, arkeolojik kazı ve çalışmalar ile turizm için dünyadaki en popüler noktalardan biri olarak gösterilmektedir. Keşfedilecek daha birçok zengin arkeolojik sit alanına sahip olması Türkiye'deki kazı görevlerini daha da heyecan verici hale getirmektedir." dedi.
Her sene birçok İtalyan arkeoloğun Türk meslektaşlarıyla Türkiye'deki arkeolojik kazılara katıldığını hatırlatan Esenli, bu sayede geçmişin ortaya çıkarıldığını dile getirdi.
Esenli, "Akdeniz’in iki ülkesi Türkiye ve İtalya'nın ortak zorluklarla başa çıkmada doğal birer ortak olduğuna kuvvetle inanıyorum. Bu amaç doğrultusunda stratejileri belirlerken, halklar arasındaki kültürel alışverişin zenginleştirilmesi ile üniversiteler ve akademiler arasındaki kurumsal bağların kuvvetlendirilmesi, ayrılıkları meydana getiren sebeplere ilaç gibi gelecektir." diye konuştu.
Aytun, Steiner ve Vidale'nin de konuşma yaptığı toplantıda, konuklara Türkiye'nin arkeolojik alanları ve tarihi yapılarıyla ilgili kısa filmler de gösterildi.
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- Archeo Türkiye özel sayısı
Aylık olarak takipçileriyle buluşan ve yaklaşık 25 bin okuyucusu bulunan arkeoloji dergisi Archeo, aynı zamanda iki ayda bir monografi hazırlıyor.
Türkiye’nin Roma Kültür ve Turizm Müşavirliğinin girişimleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle çıkarılan Archeo Türkiye monografisi özel sayısı, 132 sayfadan oluşuyor.
Dergide yer alan metinler, Archeo'nun Bilimsel Komite Üyesi Prof. Massimo Vidale ve Padova Üniversitesi araştırma görevlisi Prof. Marco di Branco tarafından yazıldı.
Türkiye'de, Truva Arkeolojik Alanı’nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 20. yılı olması vesilesiyle 2018'in Truva Yılı ilan edilmesi, projenin hayata geçirilmesinde itici güç oldu.
Bu çerçevede, Truva yılı ilanı, Truva ve Çanakkale ile çevresindeki ilçe ve adaların tanıtımı ve açılacak Truva Müzesi'ne ilişkin bilgilerin de yer aldığı dergide, Türkiye'nin dünya mirasına evrensel bakış açısı yansıtıldı.
Dergide ayrıca, Türkiye'nin kültür varlıklarının korunması ve eserlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışının önlenmesi hususuna verdiği önem ve gösterdiği hassasiyet de vurgulandı.
Archeo'nun Türkiye özel sayısında, Anadolu topraklarında yaklaşık 1,2 milyon yıllık Denizli Kocabaş buluntusu da dahil olmak üzere tarih öncesi çağdan Selçuklular dönemine kadar gelmiş geçmiş başlıca medeniyetlere ilişkin bilgiler yer alıyor.
Türkiye'deki bazı kazıların tarihi, dünya mirasına kayıtlı UNESCO sit alanları, arkeoloji alanında Türk- italyan iş birliğiyle sürdürülen kazılar ile yenilenen ve yeni açılan müzelere kadar Türkiye'nin arkeoloji alanındaki aktüel gelişimleriyle ilgili bilgileri de barındıran dergi, iki ay boyunca raflarda yerini alarak okuyucusuyla buluşacak.
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