İtalya'da arkeoloji dergisi Archeo'nun Türkiye özel sayısı tanıtıldı

İtalya’nın başkenti Roma'da aylık arkeoloji dergisi Archeo'nun Türkiye monografisi özel sayısının tanıtımı yapıldı.

Capitolini Müzesi'nde yapılan tanıtım toplantısına, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Roma Kültür ve Tanıtma Müşaviri Serra Aytun, Archeo Dergi Müdürü Andreas M. Steiner ve Archeo'nun Bilimsel Komite Üyesi Prof. Massimo Vidale katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Esenli, "Bildiğiniz gibi Anadolu, yüzyıllardır farklı medeniyetlerin beşiği olmuştur. Bu sebeple de Türkiye, arkeolojik kazı ve çalışmalar ile turizm için dünyadaki en popüler noktalardan biri olarak gösterilmektedir. Keşfedilecek daha birçok zengin arkeolojik sit alanına sahip olması Türkiye'deki kazı görevlerini daha da heyecan verici hale getirmektedir." dedi.

Her sene birçok İtalyan arkeoloğun Türk meslektaşlarıyla Türkiye'deki arkeolojik kazılara katıldığını hatırlatan Esenli, bu sayede geçmişin ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

Esenli, "Akdeniz’in iki ülkesi Türkiye ve İtalya'nın ortak zorluklarla başa çıkmada doğal birer ortak olduğuna kuvvetle inanıyorum. Bu amaç doğrultusunda stratejileri belirlerken, halklar arasındaki kültürel alışverişin zenginleştirilmesi ile üniversiteler ve akademiler arasındaki kurumsal bağların kuvvetlendirilmesi, ayrılıkları meydana getiren sebeplere ilaç gibi gelecektir." diye konuştu.