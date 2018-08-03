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İtalya’da art arda ırkçı saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

Napoli'de silahlı saldırıya uğrayan Senegalli göçmen bacağından yaralanırken, Pistoia'da bir göçmen açılan ateşten yara almadan kurtuldu

İtalya’nın Napoli ve Pistoia kentlerinde dün gece iki ayrı ırkçı saldırı yaşandı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Napoli’de meydana gelen olayda, ülkede yasal oturma izni bulunan ve sokak satıcılığı yapan 22 yaşındaki Senegalli göçmen Cisse Elhadju Diebel iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Merkez tren istasyonuna yakın bölgede, gece yaşanan olayda, motorla gelen iki kişi, o anda arkadaşıyla beraber olan Diebel'e birkaç el ateş etti. Bacağına tek kurşun isabet eden Diebel'in San Giovanni Bosco Hastanesine kaldırılarak, ameliyata alındığı bildirildi.

Senegalli göçmenin hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Pistoia kentindeki saldırıda ise Vicofaro Kilisesi'nin göçmen misafirlerinden biri hedef alındı.

Kilisenin rahibi Massimo Biancalani’nin sosyal medyadaki hesabından duyurduğu olayda, dün saat 23.00 civarında kilisenin misafiri olan kişiye ateş edildi. Saldırganların “aşağılık zenci” şeklinde hakaret edip ateş ettiği göçmenin yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Olayı polise ihbar eden rahip, paylaşımında “İki genç İtalyan, ‘aşağılık zenci’ diye bağırarak göçmen konuklarımızdan birine bir veya iki el ateş etti. Neyse ki göçmen yara almadan kurtuldu.” ifadelerini kullandı.

Polis, iki olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhalefetteki sol görüşlü Demokrat Parti (PD), İtalya'da özellikle son aylarda artan ırkçı saldırıları hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin göçmenlerle ilgili sert ifadeleri ve politikasına bağlıyor.

PARTNERNişanlandılar!Nişanlandılar!
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