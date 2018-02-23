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İtalya'da aşırı sağ karşıtı gösteride arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 23:41 | Son Güncelleme

Pisa'da faşizm karşıtlarının, aşırı sağcı Lig partisinin mitingini protestosunda polisle göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı

İtalya'nın kuzeybatısındaki Pisa'da faşizm karşıtlarının, aşırı sağcı Lig partisinin mitingini protestosu sırasında polis ile eylemciler arasında çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre, yaklaşık 300 kişilik faşizm karşıtı grup, aşırı sağcı Lig (eski adıyla Kuzey Ligi) partisinin lideri Matteo Salvini'nin Pisa'daki seçim mitingini protesto etmek için sokağa çıktı.

Eylem sırasında aşırı sağcı Lig partisi taraftarları ile karşıtlarının bir araya gelmesini önlemek amacıyla 100'den fazla güvenlik görevlisi hazır bulundu.

Protestocular, "Salvini Pisa'yı terket", "Hepimiz faşizm karşıtıyız", "Lig'den nefret ediyoruz" ve "Salvini, biz geliyoruz" sloganları atarak, aşırı sağcı liderin miting yaptığı alana doğru yürüdü.

Aşırı sağ karşıtlarının, polis kordonunu geçerek Salvini'nin yaklaşık 400 destekçisine hitap ettiği miting alanına ulaşmaya çalışması üzerine polis ve protestocular arasında arbede yaşandı.

Eylemcilere copla müdahale eden polise protestocular taş ve şişe atarak karşılık verdi.

Arbedede, altı gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan göstericilerden 4'ü polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan iki kişi tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

İtalya'nın Macerata kentinde 3 Şubat'ta Luca Traini tarafından Afrikalılara yönelik gerçekleştirilen ve farklı kaynaklara göre 6 veya 8 kişinin yaralanmasına yol açan ırkçı saldırı, ülkede son dönemde tekrar gündeme gelen "faşizm" tartışmasını tırmandırdı.

Özellikle aşırı sağcı Forza Nuova ve CasaPound'un Afrikalılara yönelik yapılan ırkçı saldırıyı savunması ve fail Luca Traini'yi "kahraman" ilan etmesi İtalyan kamuoyunun büyük tepkisine yol açtı.

Irkçılık ve faşizm karşıtları, ülkede 4 Mart'ta yapılacak genel seçimde yarışacak aşırı sağcı Forza Nuova, CasaPound ve Lig partilerini, miting veya toplantılarının olduğu neredeyse her şehirde sokağa çıkarak protesto ediyor. Protestolarda da çoğunlukla polis ve eylemciler arasında arbede yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
aşırı sağ Faşizm ırkçılık İtalya lig Matteo Salvini PISA protesto

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