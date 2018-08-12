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İtalya'da askerliğin yeniden zorunlu hale getirilmesi gündemde

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 00:54 | Son Güncelleme

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini: - "Görevlerin (askeri) geri gelmesini isterim. Şu an birkaç aylık askerlik hizmetini geri getirip getirmeme ile eğer olacaksa da giderleri, yolları, nasıl ve ne zaman olabileceği üzerinde çalışıyoruz"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, askerliğin yeniden zorunlu hale getirilmesine ilişkin, "Görevlerin (askeri) geri gelmesini isterim. Şu an birkaç aylık askerlik hizmetini geri getirip getirmeme ile eğer olacaksa da giderleri, yolları, nasıl ve ne zaman olabileceği üzerinde çalışıyoruz." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisinin de lideri olan Salvini, miting için gittiği ülkenin güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan Lesina kentinde RAI devlet televizyonuna zorunlu askerlik, göç ve bireysel silahlanmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Askerliğin yeniden zorunlu hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Salvini, "Görevlerin (askeri) geri gelmesini isterim. Şu an birkaç aylık askerlik hizmetini geri getirip getirmeme ile eğer olacaksa da giderleri, yolları, nasıl ve ne zaman olabileceği üzerinde çalışıyoruz. Kamu hizmeti, genç erkek ve kadınlarımıza, ailelerinin veremeyeceği eğitimin bir kısmını kazandırabilir." şeklinde konuştu.

- "Göç, çok uluslu şirketlere köle sağlıyor"

Göç konusuna da değinen Salvini, göçmen işçilerin çalışma şartlarının kötü olduğunu vurguladı.

Salvini, "Göç, çok uluslu şirketler tarafından kullanılacak köleler sağlayarak sola hizmet etti." ifadesini kullandı.

Bireysel silahlanmaya ilişkin ise Avrupa'da en fazla silahın İsviçre'de bulunduğunu belirten Salvini, "Ancak orada katliam falan olmuyor ama bir hırsız bir eve girmeden önce iki kez düşünüyor çünkü gireceği evdekilerin silahı olabilir." görüşünü savundu.

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