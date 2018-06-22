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İtalya'da bir göçmenin "eğlence olsun" diye silahla yaralandığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 18:21 | Son Güncelleme

İtalya'da bir göçmenin "eğlence olsun" diye silahla yaralandığı iddia edildi

İtalya'da Malili bir göçmenin "eğlence olsun" diye silahla yaralandığı iddia edildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, "eğlence için" kendisine havalı tüfekle ateş edilen 22 yaşındaki Konate Bouyagui isimli Malili göçmen yaralandı.

Bouyagui, gece yarısı işinden dönerken bir arabadaki iki kişi tarafından kendisine ateş edildiğini iddia ederek, "Daha sonra gülmeye başladılar. Karnımda sancı hissediyordum ve kanlar içinde kalmıştım. Arkadaşlarım beni hastaneye götürdü." ifadelerini kullandı.

Olay, 19 Haziran'da Caserta şehrinde iki Malili göçmenin, "11 Haziran'da İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin adını haykırarak kendilerine ateş eden üç gencin ırkçı saldırısına uğradıkları" ihbarında bulunmasının ardından gerçekleşti.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, göçmenler konusundaki sert tavrıyla biliniyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Güney Avrupa temsilcisi Felipe Camargo, "Gerginlik ve hoşgörüsüzlüğün gittikçe arttığı bir iklimde, bu şiddet olayını kınıyoruz ve suçluların, tereddüt edilmeksizin belirlenmesini umut ediyoruz." dedi.

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