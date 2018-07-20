İtalya'da çalınan Renoir ve Rubens tabloları bulundu

ROMA (AA) - İtalya'da jandarma, geçen yıl çalınan, Fransız ressam Pierre Auguste Renoir ile Flaman ressam Peter Paul Rubens'e ait iki tabloyu ele geçirdi.
İtalyan jandarması Carabineri, tabloların, Torino şehrinde bir depoda bulunduğunu açıkladı.
Carabineri'nin sanat ve eser kaçakçılığı ekibi, tabloları kuzeydeki Lombardiya bölgesinde yer alan Monza kentinde basına gösterdi.
Müfettişler, tabloların 2017'de Monza'da kendilerini alıcı gibi gösteren iki galerici tarafından çalındığını ileri sürdü.
Hırsızların, tablolar için yaklaşık 30 milyon dolar (26 milyon avro) ödeyeceklerine dair sahte sözleşme imzaladığını söyleyen müfettişler, satıcıların dikkatini dağıtan hırsızların tabloları alarak kaçtığını ifade etti.
Olayla ilgili 8 şüphelinin gözaltında olduğu kaydedildi.
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