İtalya’da Conte, hükümeti kurma görevinden vazgeçti

Salvini, “İtalyan vatandaşlarının çıkarlarını savunan bir hükümet kurmak için haftalardır gece gündüz çalıştık ama bazılarının baskısı altında olan biri ‘Hayır’ dedi. Bir daha köle olmayacağız, İtalya sömürge değildir. Eğer İtalya’da demokrasi varsa, bu noktada yapılacak tek şey sözü tekrar halka bırakmak.” diyerek erken seçim çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Conte, Mattarella'nın, Ekonomi Bakanlığı için düşünülen Paolo Savona'yı veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevinden vazgeçerek görevi Mattarella’ya iade etti.

Muhtemel yeni hükümetin diğer ortağı M5S’nin lideri Luigi Di Maio ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Mattarella’nın, Savona’nın Ekonomi Bakanlığını veto etmesini “akıl almaz” diye niteledi.

Di Maio, “(Kimin ülkeyi yöneteceğine) Hep aynı kişi karar verecekse, seçim yapmanın ne anlamı var? İtalya’da demokrasiyle ilgili büyük bir problem var. Bu ülkede, suçu kanıtlanmış bir suçlu, hükümlü bir vergi kaçakçısı veya yolsuzluktan soruşturma altında olabilir ve aynı zamanda bakanlık yapabilirsiniz. Ama Avrupa’yı eleştirirseniz, İtalya’da ekonomi bakanı olamazsınız. Ama bu burada bitmez.” ifadelerini kullandı.

M5S parti kaynakları da hareketin Mattarella’yı “Anayasanın 90. maddesi çerçevesinde suçlamayı düşündüğünü” aktardı. Anayasanın 90. maddesi, “Cumhurbaşkanının, vatana ihanet ve Anayasayı ihlal durumları dışında, görevini yürüttüğü sırada yaptığı işlemlerden sorumlu tutulamayacağını, bu hallerde de parlamento tarafından müşterek oturumda üyelerin mutlak çoğunluğuyla suçla itham edilebileceğini” içeriyor.