HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İtalya'da Conte hükümeti meclisten güvenoyu aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

Dün Cumhuriyet Senatosunda güven oylamasını geçen yeni hükümet, bugün de Temsilciler Meclisinde 350 üyenin desteğiyle güvenoyu aldı

İtalya'da aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi'nin (M5S) oluşturduğu, Giuseppe Conte başbakanlığındaki yeni hükümet, parlamentonun iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisinde 350 üyenin desteğiyle güvenoyu aldı.

Başbakan Conte liderliğindeki Lig-M5S hükümeti, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisinde oylandı.

Yeni hükümet, 630 sandalyeli Temsilciler Meclisinde 350 "evet" oyuyla alt kanattan güvenoyu aldı. Yeni hükümete 236 üye "hayır" oyu verirken, 35 üye çekimser kaldı.

- Mecliste güven oylaması gergin geçti

Conte'nin meclise hitabı sırasında kullandığı "herkesin çıkar çatışmaları bulunduğu" ifadesi tartışmaya yol açtı. Özellikle sol görüşlü Demokrat Parti (PD) milletvekilleri Conte'ye sert tepki gösterirken, Conte, "Kimseyi suçlamıyorum ama en kısa sürede bununla başa çıkacağız." dedi.

Hükümet ile muhalefet partileri, özellikle de PD ile arasındaki gerginlik, PD'nin 1980 yılında mafyanın düzenlediği suikastta hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın kardeşi Piersanti Mattarella'yı anma çağrısı yapmasıyla iyice tırmandı.

Hükümetin ortakları Lig ve M5S milletvekillerinin Piersanti Mattarella'yı anmak için ayağa kalkmaması, PD ve hükümet arasında sözlü atışmaya neden oldu.

Conte hükümeti, dün de 321 sandalyeli Cumhuriyet Senatosunda bulduğu 171 "evet" oyuyla parlamentonun üst kanadından güvenoyu almıştı.

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Yağmur altında poşetli iftarYağmur altında poşetli iftar
Japon gazeteciler Bodrum'daJapon gazeteciler Bodrum'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
güvenoyu hükümet İtalya İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da böyle duyurdu: Yarın ilk kez açıklayacağım

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

24 Haziran erken seçiminde Erdoğan'ı destekleyeceklerdi! HÜDA-PAR'dan sürpriz karar

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Artvin'de 10 kilometre yarıçaplı alanda "LSD" karantinası! Hayvanlar itlaf ediliyor

Artvin'de 10 kilometre yarıçaplı alanda "LSD" karantinası! Hayvanlar itlaf ediliyor

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Fatih Portakal'dan hakkında soruşturma başlatılmasının ardından çok sert tepki

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Süleyman Soylu açıkladı: Kandil uzak hedef değil

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Gürcistan'daki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetikledi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.