İtalya'da Conte hükümeti Senato'dan güvenoyu aldı

İtalya'da aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı Beş Yıldız Hareketi'nin (M5S) oluşturduğu, Giuseppe Conte başbakanlığındaki yeni hükümet, Cumhuriyet Senatosu'nda 171 üyenin desteğiyle güvenoyu aldı.

Başbakan Conte liderliğindeki Lig-M5S hükümeti, İtalyan parlamentosunun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu'nda oylandı.

Yeni hükümet, seçimle gelen 315 senatör ve ömür boyu 6 senatör olmak üzere 321 sandalyeli Senato'da bulduğu 171 "evet" oyuyla üst kanattan güvenoyu almak için barajı geçti. Senato'dan güvenoyu alabilmek için ise en az 145 oy gerekiyordu. Yeni hükümete 117 üye "hayır" oyu verdi, 25 üye de çekimser kaldı.

Conte hükümeti bugün de Temsilciler Meclisi'nde güven oyu arayacak.

- İtalya'nın yeni hükümetinin öne çıkan hedefleri

Öte yandan İtalya Başbakanı Conte, Senato'ya hükümeti ve programı sunduğu sırada bir de konuşma yaptı.

Beş Yıldız Hareketi'ne yönelik "popülist" ve "sistem karşıtı" tanımlamalarına atıfta bulunan Conte, bunlar halkın ihtiyaçlarını dinlemek anlamına geliyorsa M5S'nin bu şekilde tanımlanabileceğini söyledi.