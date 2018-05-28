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İtalya’da “Cumhurbaşkanının suçlanması” açıklaması tepkilere yol açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 01:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın ekonomi bakanı adayını veto etmesiyle çöken hükümet kurma girişiminin ardından 5 Yıldız Hareketinin "Cumhurbaşkanının, Anayasa'nın 90. maddesi çerçevesinde suçlanması” çağrısı tepkilere neden oldu - Mevcut hükümetin büyük ortağı sol görüşlü Demokrat Parti, Mattarella'yla dayanışmasını ifade ederek, "demokrasi ve kurumları savunmak için harekete geçmeye hazır olduklarını" bildirdi - Lig'in seçime beraber girdiği eski müttefiklerinden Forza Italia partisinin lideri ve eski Başbakan Silvio Berlusconi, 5 Yıldız Hareketinin açıklamasını "sorumsuzca" olarak değerlendirdi

İtalya’da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın muhtemel ekonomi bakanı Paolo Savona’yı veto etmesiyle çöken hükümet kurma girişiminin ardından 5 Yıldız Hareketinin (M5S) “Cumhurbaşkanının Anayasanın 90. maddesi çerçevesinde suçlanması” çağrısı ülkede tepkilere yol açtı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın muhtemel ekonomi bakanını veto etmesi ve bu nedenle aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı M5S’nin ortak başbakan adayı Giuseppe Conte’nin hükümeti kurma görevini iade etmesinin ardından M5S, “Cumhurbaşkanının Anayasa'nın 90. maddesi çerçevesinde suçlanması gerektiğini” belirtti.

RAI devlet televizyonundaki bir programa telefonla bağlanan M5S'nin lideri Luigi Di Maio, “Diyelim ki seçime gittik ve biz kazandık. Cumhurbaşkanının sarayına gittiğimizde, bize hükümeti kuramayacağımızı söylerse ne olacak? Bu yüzden de bence Cumhurbaşkanının suçlanması gerekiyor.” dedi. Di Maio, suçlamanın ardından da erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

M5S’nin hükümeti birlikte kurmaya hazırlandığı Lig’in lideri Matteo Salvini “Cumhurbaşkanı’nın suçlanması” konusunda yorum yapmaktan kaçınırken, diğer siyasi partiler ise büyük tepki verdi.
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- PD, Mattarella’yla dayanışmasını vurguladı

Twitter hesabından açıklama yapan Demokrat Partili (PD) İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Mattarella’yla dayanışma içinde olduğunu belirterek, “Şimdi büyük ülkemizi kurtarmalıyız.” dedi.

Mevcut hükümetin büyük ortağı sol görüşlü PD'nin eski lideri ve eski başbakan Matteo Renzi, Mattarella’ya yönelik saldırıları “utanç verici” diye niteledi. Lig’in gerçekleştirmesi mümkün olmayan taahhütleri nedeniyle hükümeti kurmak istemediğini bildiren Renzi, bu yüzden de her şeyi sonlandırmak için “bakan bahanesini” kullandığını kaydetti.

Partinin geçici lideri Maurizio Martina da Twitter hesabından, “Lig ve 5 Yıldız Hareketi, duyulmamış sözler ve eşi benzeri görülmemiş tehditler sarf ediyor. Demokrasi ve kurumlarımızı savunmak için harekete geçmeye hazırız.” mesajını paylaştı.
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- Berlusconi: “Cumhurbaşkanının suçlanması çıkışı sorumsuzca”

Öte yandan Lig’in seçime beraber girdiği eski müttefiki Forza Italia (Haydi İtalya) partisinin lideri ve eski Başbakan Silvio Berlusconi, “Böyle bir zamanda, herkesin öncelikli görevi İtalyan halkının kazanımlarını savunmak, ülkemizin aile ve şirketlerini korumaktır. Suçlamadan bahseden 5 Yıldız Hareketi, her zamanki gibi sorumsuzca davranıyor. Forza Italia, seçim konusunda da Cumhurbaşkanının kararını bekliyor. Seçim gerekliyse de biz hazırız.” dedi.

Yeni hükümetin başbakan adayı Conte, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın kabinede Ekonomi Bakanlığı için düşünülen ekonomist Paolo Savona’yı veto etmesinin ardından hükümeti kurma görevinden vazgeçmişti.

Bunun üzerine Lig ve M5S erken seçim çağrısında bulunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise erken seçim talepleri konusunda parlamentodaki gelişmelere göre karar vereceğini belirtmişti.

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın tek başına hükümeti kurmaya yetecek oy alamadığı seçimin ardından 84 gündür hükümet kurulamıyor.

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