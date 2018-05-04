İtalya'da erken seçim tartışmaları

İtalya'da, 4 Mart'ta yapılan genel seçimin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala hükümetin kurulamaması ve siyasi tarafların birbirleriyle uzlaşmaya yakın görünmemesi sebebiyle erken seçim talepleri yükselmeye başladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin lideri (M5S) Luigi Di Maio, ülkenin içinde bulunduğu siyasi istikrarsızlık nedeniyle erken seçime başvurulması gerektiğini belirterek, "Umarım bu konuda herhangi bir muhalefet söz konusu olmaz ve mümkün olan en kısa sürede erken seçime gideriz. En kısa zamanda sandığa gitmeliyiz, hatta seçim 24 Haziran'da bile olabilir. Bunun üzerinde çalıştık ve takvim olarak mümkün." ifadesini kullandı.

M5S'nin olası bir uzlaşı hükümetinde yer almayacağının altını çizen Di Maio, olası uzlaşı hükümetinde yer alacak partilerin "halka ihanet etmiş olacağını" savundu.

Öte yandan dün mevcut hükümetin büyük ortağı ve seçimde aldığı düşük oy oranıyla mecliste üçüncü sıraya gerileyen sol görüşlü Demokrat Parti'nin (PD) geçici lideri Maurizo Martina, "PD ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi arasında hükümet kurma girişiminin sona erdiğini", PD'nin merkez sağ ittifakı veya aşırı sağcı Lig partisi liderliğindeki bir hükümeti desteklemesinin "imkansız" olduğunu söylemişti. Martina, seçimlerin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamadığı İtalya'nın erken seçim ihtimaliyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.