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İtalya'da eski Başbakan Berlusconi'ye rüşvet suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:07 | Son Güncelleme

Forza Italia partisinin lideri ve eski Başbakan Silvio Berlusconi, "Rubygate" davasında tanıklara yalan beyanda bulunmaları için rüşvet vermekle suçlanıyor

Forza Italia (Haydi İtalya) partisinin lideri ve eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, kamuoyunda "Rubygate" olarak bilinen davada tanıklara yalan beyanda bulunmaları için rüşvet vermekle suçlanıyor.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, tanıkların ikametgahları nedeniyle ayrı ayrı birkaç mahkemede görülen "Ruby" davasına ilişkin Roma'da, eski Başbakan Berlusconi hakkında tanıklara rüşvet vermek suçundan dava açıldı.

Yolsuzluk ve yalan ifade vermek suçlarının yöneltildiği şarkıcı Mariano Apicella ile birlikte suçlanan Berlusconi'nin davası 23 Kasım'da görülmeye başlayacak.

Berlusconi, "Ruby" adıyla da bilinen davada, 2010 yılında "Ruby" takma isimli Faslı Kerime El-Mahrug'la 18 yaşından küçükken para ve mücevher karşılığı birlikte olmak ve El Mahrug'un tutuklu bulunduğu karakoldan salıverilmesini sağlamakla suçlanıyordu.

Mahkeme 2013 yılında ilk verdiği kararda, Berlusconi'nin El-Mahrug'un o dönem reşit olmadığını bildiğini belirterek, Berlusconi'ye "fuhuş için rüşvet vermek ve baskı yapmak" suçlamalarından 7 yıl hapis ve ömür boyu kamu görevlerinden men cezasına hükmetmişti.

Kararı temyize taşıyan Berlusconi, üst mahkemenin "Berlusconi'nin El-Mahrug'un reşit olmadığını bildiğine dair kanıt bulunmadığına" hükmetmesiyle davadan beraat etmişti.

Daha önce Torino Savcılığı da Berlusconi hakkında, "Ruby" davasıyla ilgili rüşvet verme, yalan beyanda bulunma ve yargıyı kandırma suçlarını yönelterek dava açmıştı. Savcılık bugün Berlusconi'nin mahkeme önüne çıkarılmasını talep etti ancak dava 1 Haziran'a ertelendi.

Berlusconi'nin "Ruby" davasıyla ilgili yalan beyanda bulunmaları için tanıklara rüşvet vermekle suçlandığı davalar, tanıkların ikamet ettikleri yerlerin farklı olması sebebiyle birkaç ayrı mahkemede görülüyor. Ana davada, diğer 23 davalı ile birlikte Berlusconi'nin yargılaması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rubygate Davası rüşvet Silvio Berlusconi soruşturma

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