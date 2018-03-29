İtalya'da Filistin Toprak Günü etkinliği

Filistin'in İtalya Temsilciliği Müşaviri Qaddumi, 30 Mart Filistin Toprak Günü'ne ilişkin, "1967'de İsrail, askeri olarak işgal ettiği yerleri kolonize etmeye başladı. İsrail, o günden beri uluslararası hukuku ihlal ederek Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne sistematik şekilde Yahudi yerleşimciler gönderiyor. Bugün, işgal güçleri tarafından topraklarımız yerleşimciler ve ayrımcılık duvarı yoluyla çalınmaya devam ediyor." dedi. İtalya'nın başkenti Roma'da 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 42. yıl dönümü münasebetiyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Filistinliler ile Filistin gönüllüsü İtalyanlar katıldı. Filistinliler ve Filistin destekçisi İtalyanlar, Roma Yedinci Belediye Binası'nın bahçesine 9 yıl önce dikilen zeytin ağacının etrafında toplandı. Katılımcılar, "Ayrımcılık duvarına hayır, İsrail işgaline hayır! Özgür Filistin" yazılı bir pankart taşıdı. - "Filistinliler de kendi topraklarında özgürce yaşayabilmeli" Roma ve Lazio'daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Yousef Salman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağacı 9 yıl önce, küçük bir fidanken Gazze'den getirerek buraya diktiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen yıllarla birlikte zeytin ağacı da büyüdü. Bu ağaç, Filistinlilerin vatanlarına duyduğu sevgiyi simgeliyor. Bugün de burada Filistin Toprak Günü'nü ve 1976 yılında topraklarını İsrail işgali ve baskısına karşı savunmaya çalışan Filistinlileri anmak için toplandık. Şunu söylemek istiyorum ki Filistin'e barışın gelmesini istiyoruz. Dünyadaki diğer insanlar gibi Filistinlilerin de kendi vatanlarında özgürce yaşayabilmesi gerekiyor. Biz, İsrail işgaline ve baskısına maruz kalıyoruz. İsrail, neredeyse bütün Filistin'i işgal etti, Gazze, Batı Şeria ve Kudüs ama Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkenti olarak kalacaktır." - "İsrail, topraklarımızı çalmaya devam ediyor" Etkinlik, daha sonra belediye binasındaki toplantı salonunda konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Burada konuşan Filistin'in İtalya Temsilciliği Müşaviri Qaddumi, 30 Mart 1976'da topraklarına İsrail tarafından el koyulan Filistinlilerin olayı protesto ettiğini ve bunun sonucunda 6 genç Filistinlinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Toprakları ellerinden alınsa da Filistinlilerin daha fazla vatanlarına bağlandığını belirten Qaddumi, Filistinlilerin 1967 sınırlarıyla başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin tanınması konusundaki haklarını savunmakta kararlı olduğunun altını çizdi. Qaddumi, şunları kaydetti: "Filistin, İsrail'in kurulduğu 1948 yılından bu yana sürekli küçülüyor. 1967'de İsrail, askeri olarak işgal ettiği yerleri kolonize etmeye başladı. İsrail, o günden beri uluslararası hukuku ihlal ederek Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne sistematik şekilde Yahudi yerleşimciler gönderiyor. Bugün, işgal güçleri tarafından topraklarımız yerleşimciler ve ayrımcılık duvarı yoluyla çalınmaya devam ediyor. Bugün, 620 bin İsrailli yerleşimcinin 260 bini Doğu Kudüs ve çevresinde yasa dışı şekilde el konan ve konut inşa edilen alanlarda yaşıyor." Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilerin sahip olduğu alanı yasa dışı işgal ettiğini ve dolayısıyla Filistinlilerin toprak devamlılığı ile ekonomik aktivitelerinin kısıtlandığını söyleyen Qaddumi, bu durumun bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ile adil ve kalıcı barışın tesisini tehdit ettiğini aktardı.