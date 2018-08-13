İtalya hükümetinin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 141 düzensiz göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'a limanlarına giriş izni vermemesi ülkede tartışmaya yol açtı. İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica’nın haberine göre, İtalya'nın Aquarius'a limanlarına geliş izni vermemesinin ardından Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris, gemiyi karşılamaya hazır olduklarını açıkladı. De Magistris, "Napoli, Aquarius gemisini ağırlamak için müsait. Ağustos ayında birçok yönetici tatildeyken, Aquarius'u karşılamak istediğimizin altını güçlü şekilde çiziyoruz. Her zaman hazırız ve ben de onlara kucak açmak için Napoli limanında en ön sırada bulunacağım." dedi. Hükümetin tutumunu eleştiren Luigi De Magistris, "Bu kişiler, sadece siyasi fırsatçılık hesaplarıyla kendini güçsüzler üzerinden güçlü göstermeye çalışanlar yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor." ifadesini kullandı.

\ - "Lig hükümeti gitgide daha fazla utanca sebep oluyor"

Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando ise gemiyi karşılamaya hazır olduklarını belirterek, "Lig tarafından yönetilen hükümet, kadın ve çocukların tenleri üzerinden yürütmeye kendini adadığı siyasetiyle her geçen gün daha fazla utanca sebep oluyor. Denizciler, denizde kurtarmanın ahlaki ve yasal yükümlülüğünü çiğnemeleri için teşvik ediliyor. Bu yükümlülükleri yerine getirenler ise hedef gösterilerek suçlanıyor. Aquarius'taki dostlarımıza durmamaları çağrısını yapıyor ve Palermo'nun tesisleriyle birlikte gemidekileri içtenlikle karşılamaya hazır olduğunu teyit ediyoruz. Palermo ve Sicilya görevlerinden kaçmaz ve tarihimize ihanet etmez." ifadesini kullandı. - Salvini'den "Önce İtalya" paylaşımı Hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden göçmenlere destek veren belediye başkanlarına tepki gösterdi. Salvini, hesabından "Napoli Belediye Başkanı, şehirde başka göçmenleri de ağırlamak ve tutmak mı istiyor? Napoli'de zor durumda olan evsiz, işsiz hiçbir vatandaş yok mu? Tabi, bazı solcular için göçmenleri düşünmek İtalyanları düşünmekten daha önemli. #Önceİtalyanlar." paylaşımını yaptı.