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İtalya'da "göçmen" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 23:12 | Son Güncelleme

İtalya'nın aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 141 düzensiz göçmeni taşıyan arama kurtarma gemisi Aquarius'a limanlarına geliş izni vermemesi ülkede tartışmaya neden oldu - Napoli ve Palermo belediye başkanları, hükümetin tavrını eleştirerek gemiye kucak açmaya hazır olduklarını belirtirken, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "bazı solcuların İtalyanlardan çok göçmenleri düşündüğünü" dile getirdi

İtalya hükümetinin, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 141 düzensiz göçmeni taşıyan sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'a limanlarına giriş izni vermemesi ülkede tartışmaya yol açtı.

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden La Repubblica’nın haberine göre, İtalya'nın Aquarius'a limanlarına geliş izni vermemesinin ardından Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris, gemiyi karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

De Magistris, "Napoli, Aquarius gemisini ağırlamak için müsait. Ağustos ayında birçok yönetici tatildeyken, Aquarius'u karşılamak istediğimizin altını güçlü şekilde çiziyoruz. Her zaman hazırız ve ben de onlara kucak açmak için Napoli limanında en ön sırada bulunacağım." dedi.

Hükümetin tutumunu eleştiren Luigi De Magistris, "Bu kişiler, sadece siyasi fırsatçılık hesaplarıyla kendini güçsüzler üzerinden güçlü göstermeye çalışanlar yüzünden ölüm riskiyle karşı karşıya kalıyor." ifadesini kullandı.
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- "Lig hükümeti gitgide daha fazla utanca sebep oluyor"

Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando ise gemiyi karşılamaya hazır olduklarını belirterek, "Lig tarafından yönetilen hükümet, kadın ve çocukların tenleri üzerinden yürütmeye kendini adadığı siyasetiyle her geçen gün daha fazla utanca sebep oluyor. Denizciler, denizde kurtarmanın ahlaki ve yasal yükümlülüğünü çiğnemeleri için teşvik ediliyor. Bu yükümlülükleri yerine getirenler ise hedef gösterilerek suçlanıyor. Aquarius'taki dostlarımıza durmamaları çağrısını yapıyor ve Palermo'nun tesisleriyle birlikte gemidekileri içtenlikle karşılamaya hazır olduğunu teyit ediyoruz. Palermo ve Sicilya görevlerinden kaçmaz ve tarihimize ihanet etmez." ifadesini kullandı.

- Salvini'den "Önce İtalya" paylaşımı

Hükümetin ortaklarından aşırı sağcı Lig partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden göçmenlere destek veren belediye başkanlarına tepki gösterdi.

Salvini, hesabından "Napoli Belediye Başkanı, şehirde başka göçmenleri de ağırlamak ve tutmak mı istiyor? Napoli'de zor durumda olan evsiz, işsiz hiçbir vatandaş yok mu? Tabi, bazı solcular için göçmenleri düşünmek İtalyanları düşünmekten daha önemli. #Önceİtalyanlar." paylaşımını yaptı.

Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee'nin arama kurtarma gemisi Aquarius'un cuma günü Akdeniz'de 141 düzensiz göçmeni kurtardığı bildirilmişti.

İtalya ve Malta, göçmenleri kurtaran gemi Aquarius'a limanlarına geliş izni vermeyeceklerini açıklamıştı.

Daha önce "insani bir krizi önlemek için" 629 göçmenin bulunduğu Aquarius gemisini kabul eden İspanya da "İspanya'nın en güvenli liman olmadığını, çünkü uluslararası kanunlara göre geminin en yakın limana demirlemesi gerektiğini" öne sürerek bu kez gemiye limanlarını açmayacağını duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tove Ernst, Aquarius gemisine limanların açılmaması nedeniyle birliğin sorunu çözmek için bazı üye devletlerle iletişim halinde olduğunu ifade etmişti.

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Aquarius düzensiz göçmen İtalya İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando SOS Mediterranee

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