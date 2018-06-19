İtalya'da göçmenlere ırkçı saldırı

İtalya'nın orta bölgesindeki Caserta şehrinde iki Malili göçmen, polise geçen hafta "İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin adını haykırarak kendilerine ateş eden üç gencin ırkçı saldırısına uğradıkları" ihbarında bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Caserta'da Malili iki göçmen, polise "üç gencin ırkçı saldırısına uğradıklarını" bildirdi.

Göçmenler polise, "İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin adını haykıran üç gencin kendilerine havalı silahla ateş ettiği" yönünde şikayette bulundu.

Caserta il meclisinin "Sığınmacılar ve Mülteciler için İtalyan Ulusal Koruma Sistemi"nden faydalanan göçmenlerden birinin saldırıda yaralandığı aktarıldı.

İddia edilen saldırının 11 Haziran'da gerçekleştiği ancak ihbarın bugün yapıldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Salvini, göçmenler konusundaki sert tavrıyla biliniyor.

