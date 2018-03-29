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İtalya’da gördü, köy okuluna uyguladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 19:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, Demirci Şehit Himmet Aydın İlk ve Ortaokulu Müdürü Oktay Tüfekçi, İtalya otobanlarında gördüğü doğal ses yalıtım sistemini okulunun çevresinden geçen kara yolu için uyguladı.Önceki yıllarda okul bahçesinin ve servis alanının ağaçlandırma çalışmalarını bitiren okul, bu yıl ise okul yakınında geçen ve görüntü kirliliği oluşturan kara yolu kenarını 150 adet selvi ile ağaçlandırarak doğal ses duvarı sağlamaya hedefliyor.

İtalya’da gördü, köy okuluna uyguladı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, Demirci Şehit Himmet Aydın İlk ve Ortaokulu Müdürü Oktay Tüfekçi, İtalya otobanlarında gördüğü doğal ses yalıtım sistemini okulunun çevresinden geçen kara yolu için uyguladı.
Önceki yıllarda okul bahçesinin ve servis alanının ağaçlandırma çalışmalarını bitiren okul, bu yıl ise okul yakınında geçen ve görüntü kirliliği oluşturan kara yolu kenarını 150 adet selvi ile ağaçlandırarak doğal ses duvarı sağlamaya hedefliyor. Benzer uygulamayı İtalya’da geziye gittiğinde gördüğünü söyleyen Okul Müdürü Oktay Tüfekçi, ”2015 yılında gittiğim İtalya gezimde benzer bir uygulamayı İtalya otobanında gördüm. Benim köy okulumun yanından geçen kara yolu için bu uygulamayı burada yapmak istedim. Benzer bir ses duvarı oluşturmak için kara yolu kenarına 2’şer metre ara ile yaklaşık 150 adet adet selvi ağacı diktik. Bu doğal ses yalıtım sistemi ile öğrencilerim ilerleyen zamanlarda kara yolundan gelen seslerden etkilenmeyecek" dedi.

İtalya’da gördü, köy okuluna uyguladı

İtalya’da gördü, köy okuluna uyguladı

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