İtalya’da gördü, köy okuluna uyguladı

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, Demirci Şehit Himmet Aydın İlk ve Ortaokulu Müdürü Oktay Tüfekçi, İtalya otobanlarında gördüğü doğal ses yalıtım sistemini okulunun çevresinden geçen kara yolu için uyguladı.
Önceki yıllarda okul bahçesinin ve servis alanının ağaçlandırma çalışmalarını bitiren okul, bu yıl ise okul yakınında geçen ve görüntü kirliliği oluşturan kara yolu kenarını 150 adet selvi ile ağaçlandırarak doğal ses duvarı sağlamaya hedefliyor. Benzer uygulamayı İtalya’da geziye gittiğinde gördüğünü söyleyen Okul Müdürü Oktay Tüfekçi, ”2015 yılında gittiğim İtalya gezimde benzer bir uygulamayı İtalya otobanında gördüm. Benim köy okulumun yanından geçen kara yolu için bu uygulamayı burada yapmak istedim. Benzer bir ses duvarı oluşturmak için kara yolu kenarına 2’şer metre ara ile yaklaşık 150 adet adet selvi ağacı diktik. Bu doğal ses yalıtım sistemi ile öğrencilerim ilerleyen zamanlarda kara yolundan gelen seslerden etkilenmeyecek" dedi.
Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş
İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!
İşte WhatsApp'ta sizi engelleyenlere mesaj atmanın yolu
Almanya'da Türk boksör Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
Frikik üstüne frikik! O kıyafeti giydiğine bin pişman oldu
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Üniversitelilere dolandırıcı şoku!
Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
'Arayanı göstereceğim' diye kişisel bilgilere erişiyorlar! BTK Başkanı'ndan uyarı
Android kullanıcıları dikkat! Bu virüs size de bulaşmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum