İtalya'da gözaltına alınan Mısırlı eski bakan serbest bırakıldı

ROMA (AA) - İtalyan makamlarının, Mısır yönetiminin talebi üzerine gece gözaltına alınan Mısırlı eski bakan ve önde gelen muhaliflerden Muhammed Mahsub'u serbest bıraktığı bildirildi.
İtalyan devlet televizyonunun haberinde, İtalyan makamlarının Mahsub'u serbest bıraktığı belirtildi.
Haberde, Mısır yönetiminin "teslim edilmesi" talebinin Mahsub'a uygulanmasının imkansız olduğu kaydedildi.
Mısırlı eski bakan Mahsub, Mısır yönetiminin talebi üzerine İtalyan makamlarınca alıkonulduğunu açıklamıştı.
Mahsub, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Mısır'ın, teslim edilmesi yönündeki talebi üzerine İtalyan polisinin Katanya kenti yakınlarında 3 saattir kendisini alıkoyduğunu ifade etmişti.
Polisin, kendisine yönelik suçlamalarla ilgili bilgi vermediğini belirten Mahsub, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan bir videoda ise İtalya'nın güneyindeki Ragusa iline bağlı Comiso kasabasında polis merkezinde tutulduğunu aktarmıştı.
Kendisine dolandırıcılık ve devlet malına saldırmak gibi "uydurma" suçlamalar yöneltildiğini bildiren Mahsub, ülkesinin özgürlüğünü savunduğu gibi son nefesine kadar kendi özgürlüğünü de savunacağını kaydetmişti.
Mahsub, seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldığı Temmuz 2013'ten sonra Mısır'dan ayrılmış ve Fransa'da yaşamaya başlamıştı. Mursi döneminde kısa bir dönem Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Muhammed Mahsub, 2015'te Mısır mahkemesi tarafından gıyabında 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından 2016'da İnterpol'un kırmızı bültenle arananlar listesine eklenmişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi
İran baharı mı? Başkent Tahran'da halk isyan bayrağını çekti
Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!
FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak
Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!
ABD'den flaş karar! Yaptırımları genişletiyor
Yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! 0.5 ham puan kuralı muamması
Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı
WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!
Gaye Usluer'in açıklamasında dikkat çeken Atatürk ve AK Parti detayı
Uzmanlar uyardı: Tüm zamanların rekoru sıcaklık kırılacak
Bu fenomenler ayaklarınızı yerden kesecek! İşte en yakışıklı Türk pilotlar
Dil kanseri aft ile karıştırmayın! Dil kanseri belirtileri neler? Dil kanseri tedavisi nasıl yapılır?
Whatsapp'a yeni özellik yakında geliyor!
Stres belirtileri neler? Stresi azaltma yöntemleri neler? Sarılmak stresi azaltıyor!
Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı
Okuyucu Yorumları 0 yorum