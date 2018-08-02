HABER

İtalya'da gözaltına alınan Mısırlı eski bakan serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 23:55 | Son Güncelleme

İtalya'da gözaltına alınan Mısırlı eski bakan serbest bırakıldı

ROMA (AA) - İtalyan makamlarının, Mısır yönetiminin talebi üzerine gece gözaltına alınan Mısırlı eski bakan ve önde gelen muhaliflerden Muhammed Mahsub'u serbest bıraktığı bildirildi.

İtalyan devlet televizyonunun haberinde, İtalyan makamlarının Mahsub'u serbest bıraktığı belirtildi.

Haberde, Mısır yönetiminin "teslim edilmesi" talebinin Mahsub'a uygulanmasının imkansız olduğu kaydedildi.

Mısırlı eski bakan Mahsub, Mısır yönetiminin talebi üzerine İtalyan makamlarınca alıkonulduğunu açıklamıştı.

Mahsub, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Mısır'ın, teslim edilmesi yönündeki talebi üzerine İtalyan polisinin Katanya kenti yakınlarında 3 saattir kendisini alıkoyduğunu ifade etmişti.

Polisin, kendisine yönelik suçlamalarla ilgili bilgi vermediğini belirten Mahsub, sosyal paylaşım sitelerinde yer alan bir videoda ise İtalya'nın güneyindeki Ragusa iline bağlı Comiso kasabasında polis merkezinde tutulduğunu aktarmıştı.

Kendisine dolandırıcılık ve devlet malına saldırmak gibi "uydurma" suçlamalar yöneltildiğini bildiren Mahsub, ülkesinin özgürlüğünü savunduğu gibi son nefesine kadar kendi özgürlüğünü de savunacağını kaydetmişti.

Mahsub, seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırıldığı Temmuz 2013'ten sonra Mısır'dan ayrılmış ve Fransa'da yaşamaya başlamıştı. Mursi döneminde kısa bir dönem Hukuk İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Muhammed Mahsub, 2015'te Mısır mahkemesi tarafından gıyabında 3 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından 2016'da İnterpol'un kırmızı bültenle arananlar listesine eklenmişti.

PARTNERİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandıİngiliz kraliyetinin en aykırı ismi üstsüz yakalandı
Beşiktaş'ta yol çöktüBeşiktaş'ta yol çöktü
Beşiktaş'ta bir yol çökmesi dahaBeşiktaş'ta bir yol çökmesi daha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İtalya

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş'ta yol çöktü

Cuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 3 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Kısa, yeni, SMS için en güzel Cuma mesajları

Cuma mesajları resimli yeni 2018 - Kısa, yeni, SMS için en güzel Cuma mesajları

Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Saadet Partisi Gençlik Kollarından Trump'a mektup

Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

Melih Gökçek yeni Twitter hesabı açtı!

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Tam 3 milyon 294 bin TL (MPİ Süper Loto sonucu)

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos: Tam 3 milyon 294 bin TL (MPİ Süper Loto sonucu)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.