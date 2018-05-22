İtalya'da hükümet kurma çalışmaları

İtalya'da yaklaşık iki haftadır hükümet müzakerelerine devam eden aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), hükümet programı ile kabine listesini Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede 4 Mart'ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın iktidar olmaya yetecek oyu alamadığı seçimlerin ardından yaklaşık iki haftadır müzakereleri sürdüren Lig ve M5S, üzerinde anlaşmaya vardıkları hükümet programı ile kabine listesini Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sundu.
M5S'nin lideri Luigi Di Maio ile Lig'in lideri Matteo Salvini, parti delegasyonlarıyla beraber Mattarella'yla ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerin ardından, kurulacak hükümetin Başbakanlık görevini Floransa ve Luiss üniversitelerinde özel hukuk profesörlüğü yapan Giuseppe Conte'nin yürüteceğini açıkladı.
M5S'nin lideri Di Maio, hükümet kurulmadan Avrupa Birliği'nden (AB) kendilerine yönelen eleştirilere değinerek, "Avrupa Birliği'nde bizi eleştirenlere şunu söylemek istiyorum ki önce bir başlayalım, sonra bizi eleştirirsiniz." dedi.
Di Maio, Conte'nin "seçilmemiş" bir başbakan olacağı eleştirilerine ilişkin de Conte'nin kendi ekibi içinde yer aldığını vurgulayarak, dolayısıyla 11 milyon kişinin oyunu kazandığı cevabını verdi.
Lig lideri Salvini de görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "kimsenin korkmaması gerektiğini, M5S ile kuracakları hükümetle AB mali sınırlarına uyarak ekonomiyi büyüteceklerini" belirtti.
- Eleştiriler
Öte yandan, muhtemel yeni hükümete daha kurulmadan eleştiriler gelmeye devam ediyor.
Bir radyo programına konuk olan eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia'nın (Haydi İtalya) Senato Grup Başkanı Anna Maria Bernini, partisinin hükümet programına muhalefet edeceğini vurguladı. Bernini, programda yer alan iki kademeli vergi uygulaması ve "milliyetçilik dalgası" gibi noktaları doğru bulmadıklarını ifade etti.
Lig ve M5S'nin hükümet programında, iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, AB bütçesinde esneklik, kumar ve vergi kaçakçılığıyla mücadele gibi noktalar yer alıyor.
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