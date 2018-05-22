İtalya'da hükümet kurma çalışmaları

İtalya'da yaklaşık iki haftadır hükümet müzakerelerine devam eden aşırı sağcı Lig ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S), hükümet programı ile kabine listesini Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya sundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkede 4 Mart'ta yapılan ve hiçbir parti veya ittifakın iktidar olmaya yetecek oyu alamadığı seçimlerin ardından yaklaşık iki haftadır müzakereleri sürdüren Lig ve M5S, üzerinde anlaşmaya vardıkları hükümet programı ile kabine listesini Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sundu.

M5S'nin lideri Luigi Di Maio ile Lig'in lideri Matteo Salvini, parti delegasyonlarıyla beraber Mattarella'yla ayrı ayrı yaptıkları görüşmelerin ardından, kurulacak hükümetin Başbakanlık görevini Floransa ve Luiss üniversitelerinde özel hukuk profesörlüğü yapan Giuseppe Conte'nin yürüteceğini açıkladı.

M5S'nin lideri Di Maio, hükümet kurulmadan Avrupa Birliği'nden (AB) kendilerine yönelen eleştirilere değinerek, "Avrupa Birliği'nde bizi eleştirenlere şunu söylemek istiyorum ki önce bir başlayalım, sonra bizi eleştirirsiniz." dedi.