İtalya'da hükümet kurma çalışmaları

İtalya’da aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasındaki ikinci hükümet müzakerelerinde taraflar yeni kabine listesi üzerinde anlaşmaya vardı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, M5S’nin lideri Luigi Di Maio ve Lig’in lideri Matteo Salvini dünden beri sürdürdükleri ikinci tur hükümet müzakerelerinin sonucunda, başbakanlık görevini ilk müzakerelerde de belirlendiği üzere hukuk profesörü Giuseppe Conte’nin yürüteceği yeni bir kabine listesinde anlaştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın teknokrat hükümet kurması için görevlendirdiği ekonomist Carlo Cottarelli, Mattarella’ya hükümeti kurma görevini iade etti.

Lig ve M5S'nin başbakan adayı Conte, bu akşam yerel saatle 21.00'de (TSİ 22.00) Cumhurbaşkanı Mattarella ile bir araya gelecek.

Öte yandan Lig-M5S’ye yakın parlamento kaynakları, daha önce Cumhurbaşkanı Mattarella’nın ekonomi bakanlığı adaylığını veto ettiği ekonomist Paolo Savona’nın Avrupa’yla ilişkilere bakabileceğini, eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı Enzo Moavero Milanesi’nin de dışişleri bakanı olabileceğini belirtti.