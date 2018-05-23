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İtalya'da hükümeti kurma görevi Conte'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümeti kurma görevini Lig ve M5S'nin ortak adayı Giuseppe Conte'ye verdi - Conte: - "Hükümet programı, İtalyanların değişim beklentilerini tamamen yansıtıyor. Dolayısıyla bunu, Cumhurbaşkanı ve Anayasa önceliklerine tam saygı çerçevesinde hükümet deneyimimizin merkezine oturtacağız. Vatandaşların tarafında olan bir hükümet kurmak istiyorum"

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hukuk profesörü Giuseppe Conte'ye aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında hükümeti kurma görevini verdi.

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Roma’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yerel saatle 17.30'da (TSİ 18.30) Conte'yi kabul etti.

Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Mattarella, hükümeti kurma görevini Lig ve M5S’nin ortak adayı Conte'ye verdi.

Görevi kabul eden Conte, görüşmenin ardından kısa basın açıklaması yaptı.

Conte, İtalya’nın uluslararası arenadaki ve Avrupa içindeki pozisyonunu teyit ederek, "Hükümet programı, İtalyanların değişim beklentilerini tamamen yansıtıyor. Dolayısıyla bunu, Cumhurbaşkanı ve Anayasa önceliklerine tam saygı çerçevesinde hükümet deneyimimizin merkezine oturtacağız. Vatandaşların tarafında olan bir hükümet kurmak istiyorum." dedi.

Hem Avrupa Birliği (AB) içinde hem de uluslararası bağlamda AB kurumları ve diğer ülkelerle diyaloglarda İtalyanların hakkını savunacağını belirten Conte, "değişim hükümetinin doğum sürecinin" başladığını ifade etti.

Conte, başbakanlık görevini en yüksek taahhüt ve sorumlulukla yürüteceğini dile getirdi. Conte, kabinesini oluşturduktan sonra Cumhurbaşkanı Mattarella'nın onayına sunacak.

54 yaşındaki Giuseppe Conte, İtalya’nın güneyindeki Puglia bölgesinde doğdu. Avukat ve aynı zamanda akademisyen olan Conte, Floransa ve Luiss üniversitelerinde özel hukuk profesörlüğü yapıyor.

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