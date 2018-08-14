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İtalya'da köprünün çökme anları kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 14:34 | Son Güncelleme

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü.

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü çöktü. Korkunç olayda onlarca kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Köprünün çökme anları ise amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çökme anları
Çöken köprüden detaylar

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