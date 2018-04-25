İtalya'da Kurtuluş Günü kutlamaları

Topluluk başkanı Yousef Salman, topluluk sözcüsü Salameh Ashour, Filistinli Tutuklularla Dostluk Derneği İtalya Başkanı Bassam Salih, Roma ve Lazio’daki Filistinliler ve Filistin gönüllüsü İtalyanlardan oluşan grup, Filistin bayrakları ile “Kudüs açık şehir, Filistin’de adil barış” yazılı büyük bir pankart taşıdı, ''Özgür Filistin'' sloganı attı.

Roma ve Lazio’daki Filistinliler Topluluğu da "emperyalizm, faşizm, ırkçılık ve siyonizme karşı" Kurtuluş Günü yürüyüşüne katıldı.

Göstericiler, faşizm ve ırkçılığa karşı slogan attı, "Şimdi ve daima direniş", "Partizanlar" yazılı pankartlar taşıdı. Marş ve şarkıların okunduğu etkinlikte 73 yıl önce faşistlere karşı savaşan partizanlar konuşma yaptı.

Yürüyüşe ANPI üyeleri ve sol görüşlü siyasi grupların yanı sıra Filistinliler ile Filistin destekçisi İtalyanlar da katıldı.

Ulusal İtalya Partizanlar Birliği (ANPI), başkent Roma’da 25 Nisan Kurtuluş Günü dolayısıyla “Faşizm, ırkçılık bir daha asla” sloganıyla yürüyüş düzenledi.

"Bu gösteriye katılma amacımız direnişin adalet, özgürlük, barış, insan onuru ve kardeşlik gibi değerlerine hürmet göstermek ve Filistin'in İsrail işgalinden kurtulmasını haykırmak. Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve daha önce imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarından çekilmesini, vatanlarından çıkarılan Filistinlilerin vatanlarına geri dönebilmesini istiyoruz. İsrail, anlaşma ve kararlara uysa Filistin Devleti kurulacak ve bölgeye barış gelecek ama sorun şu ki İsrail bütün Filistin'i kendisine istiyor. İsrail, Filistin halkının kimliğini ve direnişini yok etmek istiyor. Filistin'e yönelik her türlü şiddeti uyguluyor, topraklarını işgal ediyor, evleri, tarım ürünlerini yakıp yıkıyor, suyu çalıyor."

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Roma ve Lazio’daki Filistinliler Topluluğu Sözcüsü Salameh Ashour, İtalya'nın kurtuluşunu tebrik ettiklerini vurguladı. Ashour, şöyle devam etti:

Filistinlilerin etkinliğe Filistin bayraklarıyla katılmasını bahane eden ve ANPI’nin Filistinlileri gösteriden çıkarmasını isteyen Roma’daki Yahudi topluluğu ise isteklerine ulaşamayınca gösteriye katılmadı.

Bu yüzden dünyaya İsrail'in Filistin'i işgaline son vermesi çağrısında bulunduklarını anlatan Ashour, birçok Yahudinin de İsrai'in politikalarına ve Filistin'i işgaline karşı olduğunu hatırlattı.

Ashour, "Biz bugünkü gösteriye Yahudilerin katılmasına karşı değiliz ama onlar Filistinlilerin katılmamasını istedi ki böyle bir şey imkansız. Bugün burada işgale karşı olan Yahudiler de var bizimle birlikte. Biz barış istiyoruz, barışı düşlüyoruz." dedi.

- Roma Belediye Başkanı Raggi'ye tepki

Bazı göstericiler, ANPI'nin etkinliğinde konuşan Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi'yi yuhaladı.

Raggi, bugünkü etkinliklerde yaptığı konuşmada Filistin bayraklarına ilişkin, "Birilerinin bugünün bir parçası olmayan içerikleri bu etkinliğe katmasına izin verdik. Bu şeylerin bu etkinliğin ruhuyla hiç alakası yok." ifadesini kullandı.

Öte yandan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Başbakan Paolo Gentiloni, Temcilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile Cumhuriyet Senatosu Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ise Vittorio Emanuele II Abidesi'ndeki (Altare della Patria) törene katıldı.

Kurtuluş Günü, gün boyunca pek çok şehirde düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

