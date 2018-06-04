İtalya'da Malili göçmenin öldürülmesi protesto edildi

İtalya'nın güneyinde yer alan Reggio Calabria kentinde cumartesi gecesi uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Malili göçmen Sacko Soumali için gösteri düzenlendi.

İtalyan ANSA Ajansının haberine göre, aralarında şehirde yaşayan Malililerin de bulunduğu göstericiler, Soumali cinayetine ilişkin yetkili biriyle görüşmek için belediye binasına yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında protestocular, "Adalet", "Asla köle olmayacağız", "Soumali, bizden biriydi" şeklinde slogan attı.

Soumali'nin üyesi olduğu Sendikalar Birliğinin de olaya karşı gösteri düzenlemesi bekleniyor.

Bu arada polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Cumartesi gecesi terk edilmiş bir depodan sac almak isteyen üç göçmene, eski beyaz bir arabadan açık tenli bir kişi tüfekle 4 el ateş etmişti.

Kafasından vurulan 29 yaşındaki Malili göçmen Sacko Soumali, hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Soumali'nin yanındaki iki kişi ise saldırıda hafif yaralanmıştı.

Ne amaçla yapıldığı bilinmeyen saldırının ardından polis, bölgede kontrolleri artırmıştı.

