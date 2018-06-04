HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İtalya'da Malili göçmenin öldürülmesi protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 18:21 | Son Güncelleme

İtalya'da Malili göçmenin öldürülmesi protesto edildi

İtalya'nın güneyinde yer alan Reggio Calabria kentinde cumartesi gecesi uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Malili göçmen Sacko Soumali için gösteri düzenlendi.

İtalyan ANSA Ajansının haberine göre, aralarında şehirde yaşayan Malililerin de bulunduğu göstericiler, Soumali cinayetine ilişkin yetkili biriyle görüşmek için belediye binasına yürüdü.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri sırasında protestocular, "Adalet", "Asla köle olmayacağız", "Soumali, bizden biriydi" şeklinde slogan attı.

Soumali'nin üyesi olduğu Sendikalar Birliğinin de olaya karşı gösteri düzenlemesi bekleniyor.

Bu arada polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.

Cumartesi gecesi terk edilmiş bir depodan sac almak isteyen üç göçmene, eski beyaz bir arabadan açık tenli bir kişi tüfekle 4 el ateş etmişti.

Kafasından vurulan 29 yaşındaki Malili göçmen Sacko Soumali, hastaneye kaldırılmış ancak kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. Soumali'nin yanındaki iki kişi ise saldırıda hafif yaralanmıştı.

Ne amaçla yapıldığı bilinmeyen saldırının ardından polis, bölgede kontrolleri artırmıştı.

PARTNERİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflarİnsanlığınızdan utandıran fotoğraflar
Şekerleme firmasının iftarında Bedia Akartürk sürpriziŞekerleme firmasının iftarında Bedia Akartürk sürprizi
Şehit Sözleşmeli Er Orhan Özkan, son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğrafŞehit Sözleşmeli Er Orhan Özkan, son yolculuğuna uğurlandı/ Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçmen İtalya protesto saldırı

En Çok Okunan Haberler

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

Onur Can Özcan'ın cesedi bulundu!

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla: Oy vermezlerse işsiz bırakmak boynumun borcu

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

İYİ Parti'de aday krizi: Hukuk skandalı, mağdur edildim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

"Bizi asacaklar" demişlerdi! Dövmeli ve saçı boyalı İranlı göçmenlerden güzel haber

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

Okuduğu roman hayatını kararttı! Eşinin ihanetini kitaptan öğrendi

Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım

Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz

Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin kişilik bekçi kadrosu açılacak

Süleyman Soylu açıkladı: 10 bin kişilik bekçi kadrosu açılacak

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.