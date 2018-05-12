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İtalya'da Nekbe protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 21:53 | Son Güncelleme

Roma ve Lazio’daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Yusuf Selman: - "Bu protestoyu, Filistinlilerin barış, adalet ve özgürlük mücadelelerine devam ettiğini söylemek için organize ettik. Ortadoğu'da Filistin devleti olmadan, Filistin halkına hakları verilmeden herhangi bir barış söz konusu olamaz" - "ABD'nin aldığı büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı bir suçtur. Çünkü ABD'nin Kudüs'ün bir ülkenin veya bir başka ülkenin başkenti olduğuna karar verme gibi bir yetkisi yok"

İtalya'nın başkenti Roma'da Filistinliler ve Filistin destekçisi İtalyanlar, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yıl dönümü dolayısıyla protesto düzenledi.

Protestoya Filistin'in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Dr. Mai Alkaila, Roma ve Lazio’daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Yusuf Selman, Filistinli Tutuklularla Dostluk Derneği İtalya Başkanı Bassam Salih'in yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Esquilino Meydanı'ndan Vittorio Emanuele II Abidesi'ne yürüyen grup, "Özgür Filistin" sloganı attı. Protestocular ellerinde Filistin bayraklarının yanı sıra "Filistin halkı için hayat, toprak ve özgürlük", "Kudüs, sonsuza dek Filistin'in başkenti", "Duvara ve İsrail işgaline hayır", "Özgür Filistin", "Filistinli tutuklulara özgürlük", "Siyonizme karşı 70 yıllık direniş" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler ayrıca dev bir Filistin bayrağı açtı.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Filistin'in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Dr. Mai Alkaila, bu protestoyla Nekbe'nin 70. yılını andıklarını ve Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu vurguladıklarını dile getirdi.

ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı ve büyükelçiliğin iki gün sonra açılacak olmasına ilişkin Alkaila, "Bu protesto aynı zamanda Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğunu teyit etmek için yapılıyor. Göstericiler, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını da reddediyorlar." dedi.

Gazze'deki ambargonun kalkması gerektiğinin altını çizen Alkaila, Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerini de desteklediklerini ifade etti. Alkaila, ayrıca Türkiye'nin Filistin'e yönelik destek ve yardımları için teşekkür etti.

- "Barış, adalet ve özgürlük mücadelemize devam ediyoruz"

Roma ve Lazio’daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Selman ise, Nekbe'nin 70 yılının Filistinliler için çok kötü ve karanlık geçtiğini belirtti. Selman, şöyle konuştu:

"Bugün bu protestoyu, Filistinlilerin barış, adalet ve özgürlük mücadelelerine devam ettiğini söylemek için organize ettik. Ortadoğu'da Filistin devleti olmadan, Filistin halkına hakları verilmeden herhangi bir barış söz konusu olamaz. ABD'nin aldığı büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı bir suçtur. Çünkü ABD'nin Kudüs'ün bir ülkenin veya bir başka ülkenin başkenti olduğuna karar verme gibi bir yetkisi yok. Kudüs, bir Amerikan şehri değil. Bu adım, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına, uluslararası hukuka ve Filistinlilerin haklarına aykırı. Bu kararı asla kabul etmiyoruz."

Gazze sınırında devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail'in işlediği suçlara karşı BM ve uluslararası topluma çağrıda bulunduklarını bildiren Selman, ancak dünyanın Filistinlilerin haykırışlarına kulaklarının tıkalı olduğunu dile getirdi.

Filistinlilerin özgürlük ve hakları için mücadelelerine devam edeceğini söyleyen Selman, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'daki bütün Filistinlilere selamlarını gönderdi. Selman, Filistin'e destek veren Türkiye ve diğer ülkelere de teşekkürlerini sundu.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği topraklarda bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı Nekbe olarak anıyor.

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