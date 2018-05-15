İtalya'da Nekbe'nin 70. yılı anıldı

Filistin'in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Dr. Mai Alkaila, İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlilere yönelik yaptığı katliama ilişkin, "İsrail, barışçıl gösterilere katılan Filistinlileri öldürüyor. Sadece bugün bile bir katliam yaptı ve işgale, saldırılara ve ABD büyükelçiliğinin taşınmasına karşı gösteri yapan 55 Filistinli genci öldürdü. Bugün bizim için çok karanlık bir gün, büyük bir keder içindeyiz." dedi. İtalya'nın başkenti Roma'da, Filistin'in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Alkaila'nın ev sahipliğinde, İsrail'in kurulduğu Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anma etkinliği düzenlendi. Filistinli, Filistin destekçisi İtalyan ve bazı diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı etkinlik, "bugün Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerle birlikte, adalet ve özgürlük için ölenlerin anısına" bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Alkaila'nın yanı sıra Arap Birliği'nin Roma Büyükelçisi Mubarak Bin Rashid Al Buaainan, eski senatör ve İtalya-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Dr. Vincenzo Vita, eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Luisa Morgantini, sol görüşlü Özgür ve Eşit partisinden Arturo Scotto ve Roma ve Lazio'daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Yusuf Selman'ın konuşma yaptığı etkinlikte Nekbe'yi anlatan kısa bir film de gösterildi.

Etkinliğin ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Filistin'in İtalya nezdindeki Büyükelçisi Alkaila, şunları kaydetti: "Nekbe'nin 70. yılında, Filistinliler olarak derin kederimizi anıyoruz. Bugün özellikle önemli çünkü ne yazık ki ABD büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Gazze'deki, Batı Şeria'daki ve dünyanın dört bir tarafındaki Filistinliler buna karşı gösteriler düzenliyor. Ama İsrail, bu gösterilere karşı çok vahşi davranıyor. Barışçıl gösterilere katılan Filistinlileri öldürüyor. İsrail sadece bugün bile bir katliam yaptı ve işgale, saldırılara ve ABD büyükelçiliğinin taşınmasına karşı gösteri yapan 55 Filistinli genci öldürdü. Bugün bizim için çok karanlık bir gün, büyük bir keder içindeyiz." Alkaila, ABD'nin bu desteğinin İsrail'i daha da acımasız, saldırgan ve ayrımcı olması için cesaretlendirdiğini söyledi. Uluslararası topluma Filistin devletini tanımaları, İsrail'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımamaları, İsrail'e Filistinlilere yönelik katliamı durdurmak için baskı uygulamaları çağrısında bulunan Alkaila, ABD'nin büyükelçiliğinin açılışına katılmayan ülkelere teşekkür etti. Ayrıca Filistin devletini tanıyan bütün ülkelere de teşekkürlerini sunan Alkaila, böylece barışa gittikçe daha da yaklaşıldığını ifade etti.

- "Filistinli sivilleri korumak için uluslararası misyon kurulmalı" Eski senatör ve İtalya-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Özgür ve Eşit partisinden Dr. Vita ile aynı partiden Arturo Scotto da Gazze'de yaşanan katliama ilişkin ortak verdikleri demeçte, "Çok dramatik bir olay yaşıyoruz, bu bir katliam ve uluslararası toplumun sesini çıkarması gerekiyor. Filistin devletinin keşfi ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik uluslararası bir misyonun göreve başlaması gerekiyor, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü gibi bir misyon." dedi. ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararının bir "hata" olduğunu belirten Vita ve Scotto, bu adımı "barış sürecine karşı düşmanca bir tavır" olarak niteledi. - Uluslararası topluma "İsrail'i durdurun" çağrısı Roma ve Lazio'daki Filistinliler Topluluğu Başkanı Selman ve Filistinli Tutuklularla Dostluk Derneği İtalya Başkanı Bassam Salih ise, ortak yaptıkları açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in bütün Birleşmiş Milletler (BM) ve Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını uygulamasına yönelik bir karar almaları çağrısında bulundu.