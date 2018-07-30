İtalya'da Nijerya asıllı milli sporcuya saldırı ırkçılık tartışmasını ateşledi

Nijerya asıllı İtalyan milli disk atıcısı Daisy Osakue'ye, Torino kentinde yapılan yumurtalı saldırı, ülkede ırkçılık tartışması başlattı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalyan milli sporcu Osakue, Torino yakınlarında Moncalieri'de gece saatlerinde "siyahi olduğu için saldırıya uğradığını" ileri sürdü.

Faillerin olayı bilinçli bir şekilde yaptıklarını savunan Osakue, "Bana Daisy olduğum için vurmak istemediler, bana genç bir siyahi kadın olduğum için vurmak istediler." ifadesini kullandı.

Daha önce de ırkçı saldırıların hedefi olduğunu belirten Osakue, ancak bu saldırıların sözlü aşamada kaldığını vurguladı. Osakue, "Sözlerden eyleme geçiliyorsa bu bir duvarın daha yıkıldığı anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

6-12 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2018 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılamama riskine ilişkin ise milli sporcu, gözünde sadece abrazyon (çizik, sıyrılma) olduğunu, birkaç gün dinlenme ve tedaviyle iyileşmesi gerektiğini kaydetti.