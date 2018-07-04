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İtalya'da Nijeryalı kadına ırkçı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 00:08 | Son Güncelleme

İtalya'da Nijeryalı kadına ırkçı saldırı

İtalya'da bir kişi, ATM önünde sıraya girmediğini iddia ettiği Nijeryalı kadını darbetti.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin batısındaki Sardinya Adası'nda bulunan Sassari kentinde, Nijeryalı bir kadın ATM'den para çekmek isterken sıraya girmediği gerekçesiyle bir erkeğin saldırısına uğradı. Saldırgan, kadının telefonunu alıp yere atarak kırdı, ardından da kadına "Önce ben geldim, ülkene geri dön." diye bağırdı.

Saldırgan, Nijeryalı kadını açıklama yapmak isterken saçlarından tutarak çekti ve darbetti.

Şehirdeki bir posta ofisinin ATM'si önünde yaşanan olaya, o sırada aynı yerde bulunan çok sayıda kişinin tanıklık ettiği ancak "korktukları için" saldırgan kaçtıktan sonra polisi arayabildikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ırkçı saldırı İtalya nijerya saldırı

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