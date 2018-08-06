İTALYA'DA PATLAMA ANI KAMERADA 2

İstanbul DHA
İtalya'nın Bologna kentindeki Guglielmo Marconi Havalimanı yakınında bir tankerin alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili görüntüler çevredekiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı
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