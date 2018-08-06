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İTALYA'DA PATLAMA ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 16:26 | Son Güncelleme

İstanbul  DHA İtalya'nın Bologna kentindeki Guglielmo Marconi Havalimanı yakınında bir tankerin alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi.

İstanbul DHA

İtalya'nın Bologna kentindeki Guglielmo Marconi Havalimanı yakınında bir tankerin alev alması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla ilgili görüntüler çevredekiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı

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