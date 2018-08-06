İtalya'da Rus trol hesaplara yönelik soruşturma

Roma Savcılığı, Rus trol hesapların yaptığı öne sürülen Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’ya yönelik sosyal medyadaki saldırılarla ilgili soruşturma başlattı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, savcılık Cumhurbaşkanı Mattarella'ya yönelik Rus trol hesapların yaptığı düşünülen sosyal medya üzerindeki saldırılarla ilgili olarak "Cumhurbaşkanının özgürlüğüne saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma çerçevesinde itham edilen suçlar arasında "Cumhurbaşkanının onur ve şerefine saldırı" suçlamasının da yer aldığı bildirildi.

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- Cumhurbaşkanının suçlanması çağrısında bulunmuşlardı

27 Mayıs’ı 28’ine bağlayan gece sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Mattarella'ya yönelik yapılan saldırıların arkasında Rus trol hesapların olduğu tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 27 Mayıs'ta aşırı sağcı Lig ve sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi’nin (M5S) hükümet kurma çalışmaları kapsamında Ekonomi Bakanlığı için önerdiği Paolo Savona ismini veto etmişti.

Ardından Başbakan Giuseppe Conte, hükümeti kurma görevini iade etmiş, M5S ise Mattarella’nın sürece "kesin müdahalesi" nedeniyle "Anayasanın 90. maddesi çerçevesinde suçlanması ve azledilmesi gerektiğini" dile getirmişti.

O gece sosyal medya üzerinden Mattarella'nın suçlanması çağrısında bulunan yaklaşık 400 profille Rus trol hesapların bağlantılı olduğundan şüpheleniliyor.

