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İtalya'da sandık çıkış anketleri, merkez sağ ittifakının yüzde 33 ile yüzde 36 aralığında bir oran ile seçimi kazanacağını gösterdi. Anket sonuçlarına göre hiçbir ittifak ve parti, tek başına iktidar olamıyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 01:28 | Son Güncelleme

İtalya'da sandık çıkış anketleri, merkez sağ ittifakının yüzde 33 ile yüzde 36 aralığında bir oran ile seçimi kazanacağını gösterdi. Anket sonuçlarına göre hiçbir ittifak ve parti, tek başına iktidar olamıyor.

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İtalya Oy seçim

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