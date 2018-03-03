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İtalya'da seçim kampanyaları sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 03:03 | Son Güncelleme

Ülkede yarın yapılacak genel seçimler öncesi siyasi partiler miting ve toplantılarında son kez seçmenlere vaatlerini anlattı

İtalya'da yarın gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi siyasi partilerin cuma günü son miting ve konuşmalarını yapmasıyla ülkede seçim kampanyası dönemi sona erdi.

İtalya'da siyasi partiler, genel seçimlere ilişkin son mitinglerini düzenledi, konuşmalarını yaptı. Böylece ülkede kampanya dönemi tamamlandı ve seçim yasakları cumartesi günü itibarıyla başladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, 5 Yıldız Hareketi (M5S), başkent Roma'daki Halk Meydanı'nda (Piazza del Popolo) Başbakan adayı Luigi Di Maio, partinin kurucusu Beppe Grillo, parti üyelerinden Alessandro Di Battista, M5S'ye mensup Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ve partinin Lazio bölgesi adayı Roberta Lombardi'nin katılımıyla miting düzenledi.

Partinin Başbakan adayı Di Maio, seçimlerde çoğunluğu elde edip iş başına gelirse ilk işinin "milletvekili maaşlarının yarıya indirilmesi, milletvekillerinin ömür boyu aldıkları maaşların iptal edilmesi ve elde edilecek bütçeyle aile ve emeklilere yardım edilmesine ilişkin kararname çıkarmak" olacağını söyledi. Di Maio, ayrıca "son seçim anketlerine göre 5 Yıldız Hareketi için muhalefet döneminin sona erdiğini ve iktidar zamanının başladığını" dile getirdi.

- "PD, güvenlik ve büyümeyi sağlayacak tek güç"

İtalya'da hükümetin büyük ortağı ve seçimlere merkez sol ittifakı içinde giren Demokrat Parti (PD) ise tek bir büyük miting yerine İtalya'nın "100 şehrinde birden" yapılan etkinliklerle seçim kampanyasına son vermeyi tercih etti.

Floransa'da bulunan PD'nin lideri Matteo Renzi, kar yağışı nedeniyle seçim kampanyasını bir tiyatro salonunda sonlandırdı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Repubblica'nın haberine göre Renzi, "Demokrat Parti, güvenlik ve büyümeyi sağlayacak tek güç. Hala yaklaşık yüzde 20 kararsız seçmen var. Bu saatlerde alınacak karar, gelecek 5 yılı belirleyecek." dedi.

- Eski general Pappalardo, Temsilciler Meclisi Başkanı Boldrini'yi "tutuklamaya" çalıştı

İtalya'da Senato Başkanı Pietro Grasso liderliğindeki Özgür ve Eşit (LeU) partisi de Palermo'da düzenlediği mitingle seçim kampanyasını noktaladı.

La Repubblica'nın haberine göre, Temsilciler Meclisi Başkanı ve Özgür ve Eşit partisinden Laura Boldrini, Milano'da bir etkinlikte konuşmasını yaparken, eski general Antonio Pappalardo, Boldrini'ye suçlamalar yönelterek "tutuklamaya" çalıştı. Salondaki güvenlik görevlileri, daha önce başka siyasetçilere de aynısını yapmaya çalışan Pappalardo ve yanındaki destekçilerini dışarı çıkardı.

- "Pazar günü için sakin ve pozitifim"

Eski Başbakan ve merkez sağ ittifakının önde gelen partisi Forza Italia'nın lideri Silvio Berlusconi ise seçim kampanyasını bir televizyon kanalındaki konuşmasıyla bitirdi.

Berlusconi, Forza Italia'nın Başbakan adayı Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ile "İtalya'nın güneyinde 500 bin istihdam sağlayacaklarını" belirtti. Berlusconi, seçimlere ilişkin, "Bu sabah kalktığımda aynada kendime baktım ve gülümsedim. Pazar günü için sakin ve pozitif hissediyorum." açıklamasında bulundu.

Merkez sağ ittifakında yer alan aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini de son seçim konuşmasını Milano'da yaptı. İttifaktaki bir diğer aşırı sağcı parti "İtalya'nın Kardeşleri"nin lideri Giorgia Meloni ise Roma'nın güneyindeki Latina şehrinde seçmenlere seslendi.

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