İtalya'da seçim öncesi aşırı sağ karşıtı gösteriler

İtalya'da 4 Mart'ta yapılacak genel seçim öncesinde Roma, Milano ve Palermo şehirlerinde, "faşizm, ırkçılık ve aşırı sağ" karşıtı protestolar düzenlendi.
Ulusal İtalya Partizanlar Birliği (ANPI), İtalya'nın başkenti Roma'da "faşizm ve ırkçılık karşıtı" gösteri yaptı.
Gösteriye, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Demokrat Parti (PD) lideri Matteo Renzi, Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, Senato Başkanı Pietro Grasso, PD'nin ilk lideri Walter Veltroni, Adalet Bakanı Andrea Orlando, Savunma Bakanı Roberta Pinotti, Tarım Politikaları Bakanı Maurizio Martina, Eğitim Bakanı Valeria Fedeli'nin yanı sıra ANPI üyeleri, işçi sendikaları ve birçok belediyeden yetkili kişiler katıldı.
Başbakan Gentiloni eyleme ilişkin, "Bu gösteri güzel, anayasal bir mesaj veriyor. Yağmurlu bir günde bile İtalya'nın çeşitli yerlerinden gelen bu kadar çok insanın kararlılığı güven verici." dedi.
PD lideri Renzi de partisinin tüm temsilcileriyle birlikte bu gösteriye katıldıklarını belirterek, "Şiddet kültürüyle birlikte savaşmak gerekiyor." diye konuştu.
"Faşizm, ırkçılık bir daha asla" sloganı altında gerçekleşen protestoda katılımcılar "Faşizm bir daha asla, ırkçılık bir daha asla. Demokrasi, dayanışma ve birlikte yaşama" yazılı büyük pankartların yanı sıra "İtalya'yı tekrar anti-faşist yapın", "Burada tek bir ırk var, o da insan", "Şimdi ve daima direniş" gibi dövizler de taşıdı.
Binlerce gösterici, faşizm ve ırkçılığa karşı Cumhuriyet Meydanı'ndan (Piazza della Repubblica) Halk Meydanı'na (Piazza del Popolo) yürüyüş gerçekleştirdi.
- Milano ve Palermo'daki protestolar
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano'da bir grup, aşırı sağcı CasaPound partisinin şehirde yapacağı seçim mitingini protesto etti. Eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı.
Sabah saatlerinde, Cairoli Meydanı'ndaki (Piazza Cairoli) Giuseppe Garibaldi Anıtı'na tırmanan yaklaşık 40 kişilik öğrenci grubunu polis zorla aşağı indirdi. Olay sırasında herhangi bir ciddi yaralanma yaşanmadı.
Öğleden sonra ise bazı eylemcilerin polis kordonunu geçmeye çalışması üzerine polis ve göstericiler arasında arbede çıktı. Polis, eylemcilere copla müdahale etti.
Öte yandan La Repubblica gazetesinin haberine göre, İtalya'nın güneybatısındaki Palermo şehrinde solcu Halka Güç (Potere Al Popolo) partisi, aşırı sağcı Forza Nuova'nın şehirde yapacağı seçim mitingine karşı protesto düzenledi. Protesto, herhangi bir olay çıkmadan sona erdi.
Aşırı sağcı Forza Nuova lideri Roberto Fiore'nin öğleden sonra Croci Meydanı'nda yapması planlanan mitingi ise sol ve aşırı sağcı grupların karşı karşıya gelmesi riskinden dolayı bir otele taşındı.
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