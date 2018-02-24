İtalya'da seçim öncesi aşırı sağ karşıtı gösteriler

İtalya'da 4 Mart'ta yapılacak genel seçim öncesinde Roma, Milano ve Palermo şehirlerinde, "faşizm, ırkçılık ve aşırı sağ" karşıtı protestolar düzenlendi.

Ulusal İtalya Partizanlar Birliği (ANPI), İtalya'nın başkenti Roma'da "faşizm ve ırkçılık karşıtı" gösteri yaptı.

Gösteriye, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Demokrat Parti (PD) lideri Matteo Renzi, Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini, Senato Başkanı Pietro Grasso, PD'nin ilk lideri Walter Veltroni, Adalet Bakanı Andrea Orlando, Savunma Bakanı Roberta Pinotti, Tarım Politikaları Bakanı Maurizio Martina, Eğitim Bakanı Valeria Fedeli'nin yanı sıra ANPI üyeleri, işçi sendikaları ve birçok belediyeden yetkili kişiler katıldı.

Başbakan Gentiloni eyleme ilişkin, "Bu gösteri güzel, anayasal bir mesaj veriyor. Yağmurlu bir günde bile İtalya'nın çeşitli yerlerinden gelen bu kadar çok insanın kararlılığı güven verici." dedi.

PD lideri Renzi de partisinin tüm temsilcileriyle birlikte bu gösteriye katıldıklarını belirterek, "Şiddet kültürüyle birlikte savaşmak gerekiyor." diye konuştu.