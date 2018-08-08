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İtalya'da trafik kazasında ölen göçmen işçilere anma

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 23:36 | Son Güncelleme

Foggia kentinde hafta sonundan bu yana yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden 16 göçmen işçi anıldı

İtalya'nın güneyindeki Foggia kentinde düzenlenen gösteride, hafta sonundan bu yana meydana gelen iki ayrı kazada hayatını kaybeden 16 göçmen tarım işçisi anılırken çalışma sistemi protesto edildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Foggia'da son birkaç günde yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden göçmen tarım işçileri anısına protesto düzenlendi.

Sendikalar Birliği (USB) tarafından düzenlenen ve çok sayıda göçmenin katıldığı protestoda, katılımcılar domates toplayan göçmen işçilerin güneşten korunmak için kullandığı kırmızı şapkalardan taktı.

"İş ölümlerini durdurun", "Asla köle değiliz" şeklinde sloganlar atan göstericiler, tarım işçilerini sömüren sistemi protesto etti.
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- Tarım işçileri "sömürülüyor"

Genel İş Konfederasyonunun (CGIL) tarım bölümünün yayımladığı son rapor, göçmen işçilerin sömürüldüğünü ortaya koydu.

Parça başı yapılan işlerin 370 kilo için 3 avro gibi çok küçük bedellerle alınabildiğinin belirtildiği raporda, toplam 430 bin tarım işçisinin “çete-efendi” sistemi tarafından sömürüldüğü ve tarım işçilerinin yüzde 39’unun yasa dışı olarak çalıştırıldığı kaydedildi.

İtalya'nın güneyindeki Foggia şehrinde hafta sonu yaşanan bir kazada 4 göçmen işçi ölmüştü. Pazartesi günü meydana gelen bir diğer kazada da 12 göçmen tarım işçisi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Savcılık, her iki olayda hayatını kaybeden göçmen işçilerin sömürüldüğü iddiasına ve trafik kazalarında herhangi bir ihmal olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Hükümetten de işçileri sömüren sistemi eleştiren ve bununla savaşılması gerektiğini dile getiren çeşitli açıklamalar yapılmıştı.

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