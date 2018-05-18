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İtalya'da yeni hükümete doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 13:29 | Son Güncelleme

Lig Partisi ile M5S Hareketi arasındaki müzakereler sonucunda anlaşmaya varılan hükümet programı, internetten M5S üyelerinin oyuna sunuldu

İtalya'da geçen haftadan bu yana aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasında devam eden hükümet müzakereleri sonucunda anlaşmaya varılan hükümet programı, M5S'nin internet sitesinden üyelerin oyuna sunuldu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Lig ile M5S arasındaki müzakereler çerçevesinde dün gece hükümet programına son hali verildi.

Program, tamamlanmasının ardından bu sabah yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) internet sitesi üzerinden M5S üyelerinin oylamasına açıldı. İnternet sitesi üzerinden yapılacak oylama, yerel saatle 20.00'ye kadar sürecek.

Bu arada aşırı sağcı Lig partisi de hafta sonu ülke çapında kuracağı oylama stantlarıyla program hakkında seçmenlerine fikrini soracak.

Lig-M5S hükümet planında iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve 2011 yılında "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi gibi noktalar yer alıyor.

Uzmanlar, hükümet programında yapılması planlanan yatırımların maliyetinin 100 milyar avroyu aşacağını öngörüyor. Programa yapılan eleştiriler ise bu vaatleri gerçekleştirmek için finansman kaynağının nasıl sağlanacağı yönünde.

Öte yandan Lig lideri Matteo Salvini ile M5S lideri Luigi Di Maio, yeni hükümetin başbakanının kim olacağı konusunda henüz bir anlaşmaya varmış değil. Ancak daha önce yaptıkları açıklamalara göre, yeni başbakan iki lider de değil, üçüncü bir isim olacak.

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Anahtar Kelimeler:
hükümet İtalya Koalisyon lig M5s Oylama program

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